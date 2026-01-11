Ik heb de Lumea na enige twijfel gekocht, niet zeker of hij wel echt zo effectief zou zijn. Ik heb namelijk heel dik en snelgroeiend haar waar zelfs epileren of waxen niet zo goed bij helpt, dus ik had twijfels of de Lumea wel langdurig mijn haren zou verwijderen. Ongeveer een week na de eerste behandeling zag ik al een duidelijk verschil! Ondertussen heb ik er al drie behandelingen op zitten en zie ik dat de haren steeds dunner en minder terugkomen. Nog even en ik ben helemaal haarvrij! De behandelingen zelf voel je niets van, enkel de flits zelf kan even warm aanvoelen. Enkel wanneer je flitst op een plek waar nog een haartje staat, voel je dit wel, maar blijft niet pijnlijk. De Lumea is zijn geld zeker waard en ik heb spijt dat ik hem nog niet eerder heb gekocht! Het enige waar ik op voorhand niets over gelezen had, is hoe warm (bijna heet) het apparaat kan worden. Bij kleine behandelingen zoals de oksels is dit geen enkel probleem, maar wanneer ik mijn benen behandel moet ik toch enkele pauzes inlassen om de Lumea wat te laten afkoelen. Dit zorgt er wel voor dat het behandelen van mijn benen iets meer tijd in beslag neemt. Ik vind dit helemaal niet erg, maar had dit nergens gelezen, ook niet in andere reviews.