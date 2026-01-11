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Alle series

  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ

Lumea IPL 9000 SeriesIPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

BRI955/00

4.4
| (1192) Reviews & awards | 91% beveelt dit product aan
Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
Geniet van probleemloze persoonlijke behandeling met de snoerloze versie van ons snelste Lumea-apparaat. SenseIQ-technologie met slimme opzetstukken en begeleiding in de Lumea IPL-app voor een langdurig gladde huid.
Bekijk alle voordelen

Geniet 12 maanden lang van een haarvrije, gladde huid*

Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ

  • SmartSkin-sensor

  • 3 intelligente opzetstukken: lichaam, gezicht, precisie

  • Lumea IPL-app

  • Zowel met als zonder snoer te gebruiken

Behandel slechts 2x per maand voor snelle resultaten

Behandel slechts 2x per maand voor snelle resultaten

Begin om de twee weken — dat is de helft van het aantal behandelingen met andere merken. Gevolgd door slechts één keer per maand een touch-up. Dat is het. Het behandelen van beide onderbenen duurt 8,5 minuten.

Zacht en comfortable met SenseIQ

Zacht en comfortable met SenseIQ

Lumea 9000-serie heeft vijf eenvoudig aanpasbare lichtinstellingen. Onze SmartSkin-sensor leest uw huidtint en helpt u de meest comfortable instelling te vinden. Slimme opzetstukken passen de behandling aan voor elke lichaamszone.

Voor het gemak met of zonder snoer te gebruiken

Voor het gemak met of zonder snoer te gebruiken

Philips Lumea is ontworpen voor handig en eenvoudig gebruik. Gebruik het apparaat met snoer om grotere lichaamsdelen zoals de benen snel te behandelen. Gebruik het apparaat draadloos met batterijen om moeilijk bereikbare lichaamsdelen nauwkeurig te behandelen.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

1192

Reviews & awards

91%

beveelt dit product aan

11/01/2026

België

België

Geverifieerde koper

Handig in gebruik

Makkelijk in gebruik,de app geeft meldingen wanneer je volgende sessie gepland staat. Het draadloos gebruik is wel zeer beperkt in tijd,je kan er geen volledige behandeling mee uitvoeren.

Voordelen

Doet wat het moet doen

Nadelen

Batterij voor draadloos behandelen te kort

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

13/08/2024

België

België

Geverifieerde koper

Zeer tevreden!

Na een paar behandelingen al veel resultaat. Zeer tevreden, als ik dit had geweten had ik hem eerder gekocht….

Voordelen

Snel resultaat

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

18/07/2024

België

België

Geverifieerde koper

Lumea IPL ervaring

Ik liet vorig jaar laser ontharing doen bij een professional. Echter was het resultaat na een jaar niet meer helemaal in orde. Ik kocht de lumea om de laatste beetjes weg te werken en voor onderhoud thuis. Ik was eerst sceptisch omdat het vast minder zou werken dan het professionele toestel. In het begin zag ik weinig verschil, maar na 2 maanden ben ik op vakantie kunnen gaan zonder 1x te moeten scheren! Ik ben dus zeer tevreden. Ik gebruik hem alleen voor oksels en bikini lijn en heb daar de makkelijke combi van iets donkerder haar en een lichte huid. Deze zones zijn ook altijd snel gedaan.

Voordelen

Snel, thuis, goed resultaat na een aantal behandeling

Nadelen

Soms wat traag op de hoogste stand, maar oké voor de kleinere zones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Gemiddeld resultaat haarvermindering na 12 behandelingen: 86% op onderbenen, 70% op bikinilijn, 67% op oksels

  2. Bij volgen van het behandelschema. Berekend voor gebruik op onderbenen, bikinilijn, oksels en gezicht. De levensduur van de lamp verlengt de 2 jaar durende wereldwijde garantie van Philips niet