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SmartSkin-sensor
3 intelligente opzetstukken: lichaam, gezicht, precisie
Lumea IPL-app
Zowel met als zonder snoer te gebruiken
Begin om de twee weken — dat is de helft van het aantal behandelingen met andere merken. Gevolgd door slechts één keer per maand een touch-up. Dat is het. Het behandelen van beide onderbenen duurt 8,5 minuten.
Lumea 9000-serie heeft vijf eenvoudig aanpasbare lichtinstellingen. Onze SmartSkin-sensor leest uw huidtint en helpt u de meest comfortable instelling te vinden. Slimme opzetstukken passen de behandling aan voor elke lichaamszone.
Philips Lumea is ontworpen voor handig en eenvoudig gebruik. Gebruik het apparaat met snoer om grotere lichaamsdelen zoals de benen snel te behandelen. Gebruik het apparaat draadloos met batterijen om moeilijk bereikbare lichaamsdelen nauwkeurig te behandelen.
4.4
van 5
1192
Reviews & awards
91%
beveelt dit product aan
Beertje77
11/01/2026
België
Geverifieerde koper
Handig in gebruik
Makkelijk in gebruik,de app geeft meldingen wanneer je volgende sessie gepland staat. Het draadloos gebruik is wel zeer beperkt in tijd,je kan er geen volledige behandeling mee uitvoeren.
Voordelen
Doet wat het moet doen
Nadelen
Batterij voor draadloos behandelen te kort
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ
van Gurp
13/08/2024
België
Geverifieerde koper
Zeer tevreden!
Na een paar behandelingen al veel resultaat. Zeer tevreden, als ik dit had geweten had ik hem eerder gekocht….
Voordelen
Snel resultaat
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ
Charlotte92
18/07/2024
België
Geverifieerde koper
Lumea IPL ervaring
Ik liet vorig jaar laser ontharing doen bij een professional. Echter was het resultaat na een jaar niet meer helemaal in orde. Ik kocht de lumea om de laatste beetjes weg te werken en voor onderhoud thuis. Ik was eerst sceptisch omdat het vast minder zou werken dan het professionele toestel. In het begin zag ik weinig verschil, maar na 2 maanden ben ik op vakantie kunnen gaan zonder 1x te moeten scheren! Ik ben dus zeer tevreden. Ik gebruik hem alleen voor oksels en bikini lijn en heb daar de makkelijke combi van iets donkerder haar en een lichte huid. Deze zones zijn ook altijd snel gedaan.
Voordelen
Snel, thuis, goed resultaat na een aantal behandeling
Nadelen
Soms wat traag op de hoogste stand, maar oké voor de kleinere zones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ
Gemiddeld resultaat haarvermindering na 12 behandelingen: 86% op onderbenen, 70% op bikinilijn, 67% op oksels
Bij volgen van het behandelschema. Berekend voor gebruik op onderbenen, bikinilijn, oksels en gezicht. De levensduur van de lamp verlengt de 2 jaar durende wereldwijde garantie van Philips niet