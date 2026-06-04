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  • Geniet 12 maanden lang van een haarvrije, gladde huid*
  • Geniet 12 maanden lang van een haarvrije, gladde huid*
  • Geniet 12 maanden lang van een haarvrije, gladde huid*
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  • Geniet 12 maanden lang van een haarvrije, gladde huid*
  • Geniet 12 maanden lang van een haarvrije, gladde huid*

Lumea PrestigeIPL - ontharingsapparaat

BRI950/00

4.3
| (794) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan

2 Prijzen

Geniet 12 maanden lang van een haarvrije, gladde huid*
Philips Lumea Prestige met SenseIQ-technologie is onze meest effectieve IPL. De intelligente opzetstukken van Lumea zijn ontworpen voor een comfortabele behandeling in uw eigen huis — de vormen passen perfect bij de rondingen van uw lichaam en de programma's zijn afgestemd op de verschillende lichaamsdelen.
Bekijk alle voordelen

Twee intelligente hulpstukken voor optimale resultaten

Geniet 12 maanden lang van een haarvrije, gladde huid*

  • Met SenseIQ-technologie

  • Lichaam en gezicht

  • Met SmartSkin-sensor

  • Zowel met als zonder snoer te gebruiken

Volledige oplossing voor gezicht en lichaam met 2 slimme opzetstukken

Volledige oplossing voor gezicht en lichaam met 2 slimme opzetstukken

Speciaal ontworpen opzetstukken passen voor elke curve van uw lichaam en zetten de meest effectieve programma's voor elk lichaamsdeel aan wanneer aangesloten. Gezicht: Plat ontwerp en klein venster met UV-filter. Lichaam: Naar binnen gebogen met groot venster.

Optimaliseer uw routine met de Philips Lumea IPL-app

Optimaliseer uw routine met de Philips Lumea IPL-app

Onze gratis coaching-app helpt u met het plannen en vasthouden van uw behandelschema, en leidt u stapsgewijs door iedere sessie. Door meer dan 2,1 miljoen gebruikers gedownload.

Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor gemak en effectiviteit

Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor gemak en effectiviteit

Als leider op het gebied van gezondheidstechnologie heeft Philips Lumea IPL ontwikkeld in overleg met dermatologen, voor eenvoudig en effectief gebruik in de veiligheid van uw huis. Lumea IPL is afgeleid van technologie die in professionele salons wordt gebruikt en biedt een zachte behandeling, zelfs op gevoelige gebieden.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-612372
  • Award image AWARD-612375

Recensies

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4.3

van 5

794

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

04/06/2026

België

België

Geverifieerde koper

Heel tevreden, maar nu helaas teleurgesteld

Ik was echt heel blij met dit apparaat en zag al snel mooie resultaten. Vanaf het moment dat ik het begon te gebruiken, merkte ik verschil. Het was gemakkelijk in gebruik en ik was erg tevreden met mijn aankoop. Ik had er hoge verwachtingen van en die werden in het begin zeker waargemaakt. Helaas heeft mijn dochtertje van 2 jaar het apparaat per ongeluk laten vallen. Sindsdien werkt het niet meer zoals vroeger en merk ik dat de prestaties veel minder zijn. Dat vind ik ontzettend jammer, want daarvoor was ik er echt heel tevreden over. Ik begrijp dat een val nooit goed is voor een apparaat, maar ik had gehoopt dat het iets steviger zou zijn. Daarom ben ik nu toch teleurgesteld. Als het nog steeds zo goed had gewerkt als in het begin, zou ik het zeker aanbevelen. Jammer, want mijn eerste ervaring met dit product was echt heel positief.

Voordelen

* Eenvoudig in gebruik * Vermindert haargroei * Comfortabele behandeling

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

Date of Use 2026-04-26

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

Date of Use 2026-04-26

09/01/2022

België

België

Geverifieerde koper

Top product

Na 3 keer gebruik groeien de haren al veel minder terug, ik ben vrij licht van haar en het werkt perfect! Ik ben er zeker van dat ik deze zomer niet elke week mijn benen hoef te scheren, ideaal!

Voordelen

Geen pijn, mindere/geen haargroei

Nadelen

Tot hiertoe geen :)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea Prestige BRI950/00 IPL - ontharingsapparaat

Date of Use 2020-12-09

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea Prestige BRI950/00 IPL - ontharingsapparaat

Date of Use 2020-12-09

02/09/2020

België

België

Geverifieerde koper

Fantastisch apparaat

Wat ben ik blij dat ik de Lumea heb aangekocht! Ik twijfelde sterk want het apparaat kost toch wel wat. Maar het is elke cent meer dan waard! Je verdient het gewoon terug door te besparen op mesjes, waxen, schoonheidsinstituut,... Ik had ook nooit verwacht dat ik zo’n geweldig resultaat zou hebben. Het apparaat doet echt wat het beloofd te doen. Ik voel me vrijer dan ooit en hoef me nooit meer zorgen te maken om snel een jurk aan te trekken. M’n benen, oksels en bikinilijn blijven wekenlang zalig glad. Het vraagt wel even doorzettingsvermogen en precisiewerk bij de beginbehandeling. Maar eigenlijk spaar je die tijd ruimschoots uit omdat je later niet meer of veel minder (en sneller kan ontharen. Ik ben een grote fan en beveel de Lumea sterk aan!

Voordelen

Zeer goede resultaten - weg met vervelende of hardnekkige haartjes - volledig pijnloos - wekenlang zachte benen

Nadelen

Behandeltijd duurt wel even - kost wel wat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea Prestige BRI950/00 IPL - ontharingsapparaat

Date of Use 2019-08-02

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea Prestige BRI950/00 IPL - ontharingsapparaat

Date of Use 2019-08-02

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Gemiddelde resultaat haarvermindering na 12 behandelingen: 78% op benen, 64% op bikinilijn, 65% op oksels

  2. Gemeten op de benen na 3 behandelingen, 27 van de 55 vrouwen haalt 92% of hoger

  3. * Bij het volgen van het behandelschema

  4. * * Onderzoek uitgevoerd in Nederland en Oostenrijk, 56 vrouwen, na 3 behandelingen van oksels, bikinilijn, benen en 2 behandelingen op het gezicht

  5. * * * De levenslange garantie op de lamp verlengt de 2 jaar durende wereldwijde garantie van Philips niet