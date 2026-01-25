Ik heb heel lang getwijfeld om de Lumea aan te schaffen, want echt goedkoop is het nu niet. Nu vind ik het jammer dat ik zo lang getwijfeld heb, want ik zou het echt niet meer kunnen missen. Na twee behandelingen was er al bijna geen haargroei meer. Helemaal geweldig. Misschien wel handig om te weten dat ik een olijfkleurige huid heb en zwart haar. Dat kan wellicht verschil maken in het resultaat. De behandelingen zelf zijn pijnloos en snel. Enkel voor de benen moet je wel even tijd uittrekken, maar het is het meer dan waard. Superhandig ook dat je de behandelingen kan bijhouden in de Philips Lumea IPL-app. Zo krijg je ook steeds een herinnering wanneer het weer tijd is om met de Lumea aan de slag te gaan. Kortom: een van de nuttigste producten die ik de afgelopen jaren heb aangeschaft. Een aanrader!