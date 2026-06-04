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SmartSkin-sensor
2 intelligente opzetstukken: lichaam, gezicht
Lumea IPL-app
Gebruik met snoer
Begin om de twee weken — dat is de helft van het aantal behandelingen met andere merken. Gevolgd door slechts één keer per maand een touch-up. Dat is het. Het behandelen van beide onderbenen duurt 8,5 minuten.
Lumea 8000-serie heeft vijf eenvoudig aanpasbare lichtinstellingen. Onze SmartSkin-sensor leest uw huidtint en helpt u de meest comfortable instelling te vinden. Slimme opzetstukken passen de behandling aan voor elke lichaamszone.
Handig in gebruik dankzij een extra lange kabel voor eenvoudige toegang en verbeterde beweegbaarheid.
Prijzen
4.3
van 5
794
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
Zell
04/06/2026
België
Geverifieerde koper
Heel tevreden, maar nu helaas teleurgesteld
Ik was echt heel blij met dit apparaat en zag al snel mooie resultaten. Vanaf het moment dat ik het begon te gebruiken, merkte ik verschil. Het was gemakkelijk in gebruik en ik was erg tevreden met mijn aankoop. Ik had er hoge verwachtingen van en die werden in het begin zeker waargemaakt. Helaas heeft mijn dochtertje van 2 jaar het apparaat per ongeluk laten vallen. Sindsdien werkt het niet meer zoals vroeger en merk ik dat de prestaties veel minder zijn. Dat vind ik ontzettend jammer, want daarvoor was ik er echt heel tevreden over. Ik begrijp dat een val nooit goed is voor een apparaat, maar ik had gehoopt dat het iets steviger zou zijn. Daarom ben ik nu toch teleurgesteld. Als het nog steeds zo goed had gewerkt als in het begin, zou ik het zeker aanbevelen. Jammer, want mijn eerste ervaring met dit product was echt heel positief.
Voordelen
* Eenvoudig in gebruik * Vermindert haargroei * Comfortabele behandeling
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ
Date of Use 2026-04-26
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ
Date of Use 2026-04-26
Jansen1290
09/01/2022
België
Geverifieerde koper
Top product
Na 3 keer gebruik groeien de haren al veel minder terug, ik ben vrij licht van haar en het werkt perfect! Ik ben er zeker van dat ik deze zomer niet elke week mijn benen hoef te scheren, ideaal!
Voordelen
Geen pijn, mindere/geen haargroei
Nadelen
Tot hiertoe geen :)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Prestige BRI950/00 IPL - ontharingsapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Prestige BRI950/00 IPL - ontharingsapparaat
Een fan
02/09/2020
België
Geverifieerde koper
Fantastisch apparaat
Wat ben ik blij dat ik de Lumea heb aangekocht! Ik twijfelde sterk want het apparaat kost toch wel wat. Maar het is elke cent meer dan waard! Je verdient het gewoon terug door te besparen op mesjes, waxen, schoonheidsinstituut,... Ik had ook nooit verwacht dat ik zo’n geweldig resultaat zou hebben. Het apparaat doet echt wat het beloofd te doen. Ik voel me vrijer dan ooit en hoef me nooit meer zorgen te maken om snel een jurk aan te trekken. M’n benen, oksels en bikinilijn blijven wekenlang zalig glad. Het vraagt wel even doorzettingsvermogen en precisiewerk bij de beginbehandeling. Maar eigenlijk spaar je die tijd ruimschoots uit omdat je later niet meer of veel minder (en sneller kan ontharen. Ik ben een grote fan en beveel de Lumea sterk aan!
Voordelen
Zeer goede resultaten - weg met vervelende of hardnekkige haartjes - volledig pijnloos - wekenlang zachte benen
Nadelen
Behandeltijd duurt wel even - kost wel wat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Prestige BRI950/00 IPL - ontharingsapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Prestige BRI950/00 IPL - ontharingsapparaat
Gemiddeld resultaat haarvermindering na 12 behandelingen: 86% op onderbenen, 70% op bikinilijn, 67% op oksels
Bij volgen van het behandelschema. Berekend voor gebruik op onderbenen, bikinilijn, oksels en gezicht. De levensduur van de lamp verlengt de 2 jaar durende wereldwijde garantie van Philips niet