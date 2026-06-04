Het toestel Philips Lumea Prestige BRI950 komt in een zeer degelijke, kwalitatieve doos met mooie uitnodigende vrouwelijke kleuren. De handleiding die meegeleverd wordt bevat alle nodige info en heeft een zeer duidelijke omschrijving om het toestel te kunnen gebruiken, extra info zoeken op internet is hier zeker niet nodig. De Philips Lumea Prestige wordt gebruikt voor ontharing door middel van IPL technologie. Het toestel heeft een vrouwelijk design met een zacht roze/witte kleur afgewerkt met een fijn goud lijntje, straalt klasse uit. Het ligt ergonomisch goed in de hand waardoor je het optimaal kan gebruiken en je zeker geen schrik moet hebben dat je het zou verliezen bij moeilijker te bereiken lichaamsdelen. Dit toestel heeft 2 verschillende opzetstukken. Het opzetstuk voor het lichaam heeft een gebogen ontwerp en kan over het ganse lichaam gebruikt worden behalve het gezicht en het opzetstuk voor get gezicht is platter en heeft een kleiner behandelvenster om elke deeltje goed te kunnen bereiken. Dit opzetstuk is ook uitgerust met een beveiligde filter. Het toestel beschikt over een SmartSkin-sensor waardoor het automatisch aangeeft welke stand van de 5 beschikbare standen je het beste gebruikt voor het te ontharen lichaamsdeel. Je mag geen ongemak ondervinden dus indien nodig kan je de stand uiteraard manueel aanpassen. Vanaf flitsbeurt 4 (6 weken) zag/voelde ik het verschil al héél duidelijk. De haartjes waren in aantal veel minder dan ervoor, de huid voelde veel zachter aan en de haartjes die er wel nog doorkwamen groeiden veel minder snel dan voor de behandelingen. Ik ben zeer benieuwd het resultaat te zien na 8 weken behandeling! Zalig gewoon!