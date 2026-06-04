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  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ

Lumea IPL 8000 SeriesIPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

BRI945/00

4.3
| (794) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan

1 Prijs

Persoonlijke behandeling met SenseIQ
Geniet van een snelle en persoonlijke behandeling met onze Lumea IPL 8000-serie. SenseIQ-technologie met slimme opzetstukken en Lumea IPL-app voor een langdurig gladde huid.
Bekijk alle voordelen

Geniet 12 maanden lang van een haarvrije, gladde huid*

Persoonlijke behandeling met SenseIQ

  • SmartSkin-sensor

  • 2 intelligente opzetstukken: lichaam, gezicht

  • Lumea IPL-app

  • Gebruik met snoer

Behandel slechts 2x per maand voor snelle resultaten

Behandel slechts 2x per maand voor snelle resultaten

Begin om de twee weken — dat is de helft van het aantal behandelingen met andere merken. Gevolgd door slechts één keer per maand een touch-up. Dat is het. Het behandelen van beide onderbenen duurt 8,5 minuten.

Zacht en comfortable met SenseIQ

Zacht en comfortable met SenseIQ

Lumea 8000-serie heeft vijf eenvoudig aanpasbare lichtinstellingen. Onze SmartSkin-sensor leest uw huidtint en helpt u de meest comfortable instelling te vinden. Slimme opzetstukken passen de behandling aan voor elke lichaamszone.

Extra lange kabel voor extra flexibiliteit tijdens behandelingen

Extra lange kabel voor extra flexibiliteit tijdens behandelingen

Handig in gebruik dankzij een extra lange kabel voor eenvoudige toegang en verbeterde beweegbaarheid.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-612375

Recensies

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4.3

van 5

794

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

04/06/2026

België

België

Geverifieerde koper

Heel tevreden, maar nu helaas teleurgesteld

Ik was echt heel blij met dit apparaat en zag al snel mooie resultaten. Vanaf het moment dat ik het begon te gebruiken, merkte ik verschil. Het was gemakkelijk in gebruik en ik was erg tevreden met mijn aankoop. Ik had er hoge verwachtingen van en die werden in het begin zeker waargemaakt. Helaas heeft mijn dochtertje van 2 jaar het apparaat per ongeluk laten vallen. Sindsdien werkt het niet meer zoals vroeger en merk ik dat de prestaties veel minder zijn. Dat vind ik ontzettend jammer, want daarvoor was ik er echt heel tevreden over. Ik begrijp dat een val nooit goed is voor een apparaat, maar ik had gehoopt dat het iets steviger zou zijn. Daarom ben ik nu toch teleurgesteld. Als het nog steeds zo goed had gewerkt als in het begin, zou ik het zeker aanbevelen. Jammer, want mijn eerste ervaring met dit product was echt heel positief.

Voordelen

* Eenvoudig in gebruik * Vermindert haargroei * Comfortabele behandeling

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

Date of Use 2026-04-26

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

Date of Use 2026-04-26

09/01/2022

België

België

Geverifieerde koper

Top product

Na 3 keer gebruik groeien de haren al veel minder terug, ik ben vrij licht van haar en het werkt perfect! Ik ben er zeker van dat ik deze zomer niet elke week mijn benen hoef te scheren, ideaal!

Voordelen

Geen pijn, mindere/geen haargroei

Nadelen

Tot hiertoe geen :)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea Prestige BRI950/00 IPL - ontharingsapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea Prestige BRI950/00 IPL - ontharingsapparaat

02/09/2020

België

België

Geverifieerde koper

Fantastisch apparaat

Wat ben ik blij dat ik de Lumea heb aangekocht! Ik twijfelde sterk want het apparaat kost toch wel wat. Maar het is elke cent meer dan waard! Je verdient het gewoon terug door te besparen op mesjes, waxen, schoonheidsinstituut,... Ik had ook nooit verwacht dat ik zo’n geweldig resultaat zou hebben. Het apparaat doet echt wat het beloofd te doen. Ik voel me vrijer dan ooit en hoef me nooit meer zorgen te maken om snel een jurk aan te trekken. M’n benen, oksels en bikinilijn blijven wekenlang zalig glad. Het vraagt wel even doorzettingsvermogen en precisiewerk bij de beginbehandeling. Maar eigenlijk spaar je die tijd ruimschoots uit omdat je later niet meer of veel minder (en sneller kan ontharen. Ik ben een grote fan en beveel de Lumea sterk aan!

Voordelen

Zeer goede resultaten - weg met vervelende of hardnekkige haartjes - volledig pijnloos - wekenlang zachte benen

Nadelen

Behandeltijd duurt wel even - kost wel wat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea Prestige BRI950/00 IPL - ontharingsapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea Prestige BRI950/00 IPL - ontharingsapparaat

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Voorwaarden

  1. Gemiddeld resultaat haarvermindering na 12 behandelingen: 86% op onderbenen, 70% op bikinilijn, 67% op oksels

  2. Bij volgen van het behandelschema. Berekend voor gebruik op onderbenen, bikinilijn, oksels en gezicht. De levensduur van de lamp verlengt de 2 jaar durende wereldwijde garantie van Philips niet