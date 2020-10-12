Als je beu bent van rappe teruggroei van de hartjes bij het scheren of van huidirritatie en ingegroeide haartjes dan is Lumea een goed epileer alternatief. Na 3 keer gebruiken heb ik al duidelijk resultaat opgemerkt, hartjes groeien trager en dunner. Spijtig van de grotte van het kopje, maar anders zie ik echt allen maar positieve eigenschappen. Bij schoonheidssalon is heel duur om ipl te proberen en lumea valt goed mee qua prijs. Zeker een aanrader. Ben blij dat ik het ontdekt heb.