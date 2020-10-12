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Lumea IPL 7000 SeriesIPL-ontharingsapparaat

BRI921/00

4.2
| (1610) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan

1 Prijs

Geweldige resultaten en waar voor uw geld
Krijg een haarvrije, gladde huid met onze Lumea IPL 7000-serie. Zachte en effectieve behandelingen met opzetstukken voor het lichaam en gezicht.
Bekijk alle voordelen

Geniet 12 maanden lang van een haarvrije, gladde huid*

Geweldige resultaten en waar voor uw geld

  • 5 handmatige intensiteitsinstellingen

  • 2 opzetstukken: lichaam, gezicht

  • Lumea IPL-app

  • Gebruik met snoer

  • + pentrimmer (HP6388)

Snel resultaat met slechts 1 behandeling per 2 weken.

Snel resultaat met slechts 1 behandeling per 2 weken.

De eerste fase bestaat uit 4 behandelingen om de 2 weken – dat is de helft van het aantal dat u bij andere merken nodig hebt.

Skin Tone-sensor en 5 intensiteitsinstellingen

Skin Tone-sensor en 5 intensiteitsinstellingen

Kies uit 5 intensiteitsinstellingen voor een comfortabele ervaring. De Skin Tone-sensor zorgt dat u geen delen van uw huid behandelt die te donker zijn voor IPL-behandeling.

Extra lange kabel voor extra flexibiliteit tijdens behandelingen

Extra lange kabel voor extra flexibiliteit tijdens behandelingen

Handig in gebruik dankzij een extra lange kabel voor eenvoudige toegang en verbeterde beweegbaarheid.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-612375

Recensies

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4.2

van 5

1610

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

12/10/2020

België

België

Geverifieerde koper

Philips lumia

Goede techniek , werkt 6 maanden lang en is de beste op de markt !!!!! Bedankt

Voordelen

Laser

Nadelen

6 mnd

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-ontharingsapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-ontharingsapparaat

26/07/2020

België

België

Geverifieerde koper

Hier ben ik heel blij mee!

Na lang getwijfel toch maar deze Phillips Lumea aangekocht en nog geen moment spijt van gehad. Ik ben heel tevreden met het resultaat na 4 maal gelaserd te hebben. Vooral oksels zijn bijna haarloos, benen veel minder beharing enkel bikini een minder resultaat maar blijf toch door laseren. Stevig, mooi en makkelijk in gebruik! Ook superhandig met de app, waar je herinnert wordt wanneer een volgende laserbeurt nodig is. Top!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 IPL-ontharingsapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 IPL-ontharingsapparaat

06/03/2020

België

België

Geverifieerde koper

Verrassend tevreden

Makkelijk en licht te hanteren. De gewenste intensiteit kan makkelijk aangepast worden. Ik doe er mijn oksels, benen en bikinilijn mee. Na het tweede gebruik merkte ik opmerkelijk minder haartjes op. Ik heb zwarte haren op mijn benen dus die vallen goed op. Voordien moest ik zo goed als wekelijks epileren wou ik volledig haarvrij blijven. Nu zitten er telkens 2 weken tussen de behandelingen en heb ik amper haartjes die ik moet epilieren. Dus ben best blij met dit resultaat.

Voordelen

licht, klein, vlot in hanteren

Nadelen

voorlopig nog geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 IPL-ontharingsapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 IPL-ontharingsapparaat

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Gemiddelde resultaat: 82% haarvermindering op de onderbenen na 12 behandelingen

  2. Bij volgen van het behandelschema. Berekend voor gebruik op onderbenen, bikinilijn, oksels en gezicht. De levensduur van de lamp verlengt de 2 jaar durende wereldwijde garantie van Philips niet

  3. .