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Alle series

  • Een gladde huid. Het volste vertrouwen
  • Een gladde huid. Het volste vertrouwen
  • Een gladde huid. Het volste vertrouwen
  • Een gladde huid. Het volste vertrouwen
  • Een gladde huid. Het volste vertrouwen
  • Een gladde huid. Het volste vertrouwen
  • Een gladde huid. Het volste vertrouwen
  • Een gladde huid. Het volste vertrouwen
  • Een gladde huid. Het volste vertrouwen
  • Een gladde huid. Het volste vertrouwen
  • Een gladde huid. Het volste vertrouwen
  • Een gladde huid. Het volste vertrouwen
  • Een gladde huid. Het volste vertrouwen
  • Een gladde huid. Het volste vertrouwen
  • Een gladde huid. Het volste vertrouwen
  • Een gladde huid. Het volste vertrouwen
  • Een gladde huid. Het volste vertrouwen
  • Een gladde huid. Het volste vertrouwen
  • Een gladde huid. Het volste vertrouwen
  • Een gladde huid. Het volste vertrouwen

Beauty Set Series 9000Voor het hele lichaam

BRE770/92

4.4
| (717) Reviews & awards | 91% beveelt dit product aan
Een gladde huid. Het volste vertrouwen
De Philips-beautyset uit de 9000-serie is een volledige luxe oplossing voor een gladde huid van top tot teen. Tot de zes accessoires behoren gezichtshaar-verwijderaar en veelzijdige hulpstukken. Een traktatie voor uw huid, gezicht, lichaam en voeten.
Bekijk alle voordelen

Huidverzorging. Verwijdering van gezichts- en lichaamshaar. Pedicure

Een gladde huid. Het volste vertrouwen

  • Alles-in-één oplossing

  • Voor huidverzorging en ontharing

  • +6 accessoires

Wekenlang glad blijven met onze epilator

Wekenlang glad blijven met onze epilator

Double Action Technology synchroniseert lange keramische pincetten in voortdurende acties om haren vanaf 0,5 mm stevig vast te pakken en te verwijderen. De brede epilator met 50% langere pincetten verwijdert meer haar per keer*. Bereid u voor op gladde en probleemloze weken.

Onze snelste epilator

Onze snelste epilator

Onze pincetten draaien ook sneller per minuut dan de Braun silk-épil 9.

32 hypoallergene keramische pincetten voor een zachte behandeling

32 hypoallergene keramische pincetten voor een zachte behandeling

32 keramische pincetten gemaakt van hypoallergeen materiaal voor een comfortabele behandeling. Ze glijden gemakkelijk over uw huid met minder wrijving en meer huidcontact*. Voelt geweldig aan op de huid volgens 91% van de vrouwen**.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

717

Reviews & awards

91%

beveelt dit product aan

16/06/2023

België

België

Geverifieerde koper

Perfect product !

Perfect product! Je hebt alles in één product. Heel praktisch en handig. Geweldig voor op reis . Ik ben erg blij omdat ik het heb .

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Epilator Series 8000 BRE740/10 Wet & Dry-epileerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Epilator Series 8000 BRE740/10 Wet & Dry-epileerapparaat

06/02/2023

België

België

Geverifieerde koper

Snelle ontharing

Werkt snel en ik heb geen last van rode bultjes wat ik bij mijn vorige epilady wel nog had.lichtfunctie is ook heel handig bij kleinere haartjes.

Voordelen

Werkt goed, laadt snel op, lampje voor extra licht.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Epilator Series 8000 BRE715/00 Wet & Dry-epileerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Epilator Series 8000 BRE715/00 Wet & Dry-epileerapparaat

14/01/2022

België

België

Geverifieerde koper

Perfect

makkelijk te gebruiken onder douche , snelle verzorging

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Epilator Series 8000 BRE715/00 Wet & Dry-epileerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Epilator Series 8000 BRE715/00 Wet & Dry-epileerapparaat

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Vergeleken met Philips Satinelle Advanced en Satinelle Prestige

  2. CLT Duitsland N = 153, 2019

  3. HUT US, 141 respondenten, 2022