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Philips ondersteuning
BRE735/00
Beschadig ik de lymfevaten in mijn oksel bij gebruik van de epilator?
Moet ik mijn Philips-epilator of -ladyshave gebruiken op een natte of droge huid?
Is het veilig om een scheerblad op mijn hele lichaam te gebruiken?
Kan ik Philips-producten met water afspoelen?
Waar vind ik het model- en serienummer van mijn Philips Satinelle-ontharingsapparaat?
Kan ik mijn verzorgings- of schoonheidsproduct van Philips mee op reis nemen?
Hoe bevestig ik de kam op mijn Philips-bikinitrimmer?
Hoe verander ik de snelheidsstand van mijn Philips-epilator?
Hoe laad ik mijn Philips-epilator op?
Hoe gebruik ik de opzetstukken van mijn Philips-epilator?
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