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Alle series

  • Krachtig epileren, zacht voor de huid
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  • Krachtig epileren, zacht voor de huid
  • Krachtig epileren, zacht voor de huid
  • Krachtig epileren, zacht voor de huid
  • Krachtig epileren, zacht voor de huid
  • Krachtig epileren, zacht voor de huid
  • Krachtig epileren, zacht voor de huid
  • Krachtig epileren, zacht voor de huid
  • Krachtig epileren, zacht voor de huid
  • Krachtig epileren, zacht voor de huid
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Krachtig epileren, zacht voor de huid
  • Krachtig epileren, zacht voor de huid
  • Krachtig epileren, zacht voor de huid
  • Krachtig epileren, zacht voor de huid
  • Krachtig epileren, zacht voor de huid
  • Krachtig epileren, zacht voor de huid
  • Krachtig epileren, zacht voor de huid
  • Krachtig epileren, zacht voor de huid

Epilator Series 8000Wet & Dry-epileerapparaat

BRE710/00

4.4
| (717) Reviews & awards | 91% beveelt dit product aan
Krachtig epileren, zacht voor de huid
De Philips epilator-serie 8000: 's Werelds eerste epilators met keramische pincetten voor comfortabeler epileren. Vangt zelfs de kortste haartjes op met Double Action Technology om wekenlang glad te blijven.
Bekijk alle voordelen

Tot wel 4 weken lang een gladde huid

Krachtig epileren, zacht voor de huid

  • Voor benen en lichaam

  • Snoerloos gebruik

  • +5 accessoires

Wekenlang gladde huid met Double Action-technologie

Wekenlang gladde huid met Double Action-technologie

Double Action Technology synchroniseert lange keramische pincetten in voortdurende acties om haren vanaf 0,5 mm stevig vast te pakken en te verwijderen. De brede epilator met 50% langere pincetten verwijdert meer haar per keer*. Bereid u voor op gladde en probleemloze weken.

Onze snelste epilator

Onze snelste epilator

Onze pincetten draaien ook sneller per minuut dan de Braun silk-épil 9.

32 hypoallergene keramische pincetten voor een zachte behandeling

32 hypoallergene keramische pincetten voor een zachte behandeling

32 keramische pincetten gemaakt van hypoallergeen materiaal voor een comfortabele behandeling. Ze glijden gemakkelijk over uw huid met minder wrijving en meer huidcontact*. Voelt geweldig aan op de huid volgens 91% van de vrouwen**.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

717

Reviews & awards

91%

beveelt dit product aan

16/06/2023

België

België

Geverifieerde koper

Perfect product !

Perfect product! Je hebt alles in één product. Heel praktisch en handig. Geweldig voor op reis . Ik ben erg blij omdat ik het heb .

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Epilator Series 8000 BRE740/10 Wet & Dry-epileerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Epilator Series 8000 BRE740/10 Wet & Dry-epileerapparaat

06/02/2023

België

België

Geverifieerde koper

Snelle ontharing

Werkt snel en ik heb geen last van rode bultjes wat ik bij mijn vorige epilady wel nog had.lichtfunctie is ook heel handig bij kleinere haartjes.

Voordelen

Werkt goed, laadt snel op, lampje voor extra licht.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Epilator Series 8000 BRE715/00 Wet & Dry-epileerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Epilator Series 8000 BRE715/00 Wet & Dry-epileerapparaat

14/01/2022

België

België

Geverifieerde koper

Perfect

makkelijk te gebruiken onder douche , snelle verzorging

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Epilator Series 8000 BRE715/00 Wet & Dry-epileerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Epilator Series 8000 BRE715/00 Wet & Dry-epileerapparaat

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Vergeleken met Philips Satinelle Advanced en Satinelle Prestige

  2. CLT Duitsland N = 153, 2019