Dit product kreeg ik in de bus wanneer ik op reis was, het was dus even wachten tot ik het kon gebruiken. Bij terugkomst bleek al snel duidelijk dat de exfolieërende functie erg van pas ging komen. Ik heb snel last van dode huidcellen en met behulp van de bijgevoegde gezichtsreiniger had ik na 1minuutje al geen last meer van losse velletjes en kreeg mijn gezicht een mooie glans. Ook van de bijgeleverde grote borstel heb ik gretig gebruik gemaakt voor mijn benen, zalig zachte benen krijg je er van en het doet nog eens deugd ook. Je kan het gebruiken met een beetje zeep, het is makkelijk af te wassen. Je haren moeten ongeveer 0.5mm lang zijn vooraleer je aan de slag kan met het epileerapparaat. Ik ben met mijn avontuur begonnen in de douche, wat meteen ook het leuke hier aan is, de wet- & dry-functie. Uiteindelijk toch verhuisd naar het droge, ik ben gewoon op een handdoek gaan zitten, zo was het makkelijk om zeker alle haartjes op te vangen. Op zich houdt het toestel veel haartjes bij dus het wordt zeker geen 'vieze' bedoening. Het toestel is overigens makkelijk af te borstelen met het daarvoor voorziene borsteltje. Toen ik begon aan mijn linkerbeen had ik toch wat schrik dat het even zou duren, daarom ook mijn verhuis naar het droge. Het voelde aan alsof iemand constant kleine neepjes geeft in je huid, toch zeker rond de knieën. Het was dus eerst wat onwennig maar bij het beginnen van m'n tweede been, ging het al vele vlotter, het gevoel was ik ondertussen gewend. Het toestel ligt nu vlot in de hand en ik kan niet wachten tot m'n volgend gebruik. Niet alle haartjes werden meteen verwijdert. Elk haartje bevind zich in een andere groeicyclus en het is dus nog even wachten tot de rest van mijn haartjes 0.5mm zijn om deze ook te verwijderen. Toch zijn mijn benen al na het eerste gebruik van dit handige toestel al bangelijk zacht!