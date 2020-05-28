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Voor benen, lichaam, gezicht en voeten
Keramische schijven pakken fijn haar
5 lichaamsverzorgingsroutines
+ 9 accessoires
Ons epileerhoofd is uniek in de zin dat het oppervlak een keramische structuur heeft die zelfs de fijnste haartjes voorzichtig pakt en die 4x korter zijn dan na het waxen. Nu met snelst draaiende schijf ooit (2200 rotaties per minuut) voor onze snelste manier van haar verwijderen.
Extra breed epileerhoofd dat bij iedere beweging een groter huidoppervlak behandelt voor snellere ontharing.
Bekroond design* voor het moeiteloos verwijderen van haar
4.1
van 5
608
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
Biekewieke
28/05/2020
België
Beste apparaat ooit
Dit is mijn tweede Santinelle en kan het iedereen aanbevelen Is voor alle lichaamsdelen zelfs voor de meest intieme delen Voor mij het product vd eeuw Brigitte
Voordelen
Zeer precies en zo goed als pijnloos
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Prestige BRE650/00 Wet & Dry-epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Prestige BRE650/00 Wet & Dry-epileerapparaat
Fabienne T.
02/05/2020
België
Philips-medewerker
Geverifieerde koper
Onmisbaar! En super handig.
[Employee of philipsglobal] Er is zeer goed nagedacht over dit product, zowel functioneel, ergonomisch, als qua design.
Voordelen
Alleen maar pluspunten
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Prestige BRE652/00 Wet & Dry-epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Prestige BRE652/00 Wet & Dry-epileerapparaat
Skippy2310
05/03/2020
België
Geverifieerde koper
het product is licht.
Stond eerst wat sceptisch tegenover een nieuwe epilator ik dacht die eerste die uitgekomen waren zijn de beste. Tot ik het gebruikte ik dacht zo licht. De kop super interessant deze loop wat gebogen dat hij dichter tegen het lichaam de kleine haartjes kan meenemen. Ook het led licht is handig. Ook de gezichtsborstel is leuk. Het product is voor mij geslaagd.
Voordelen
Licht, de gebogen kop, draadloos,
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Prestige BRP566/00 Wet & Dry-epilator, -trimmer en -reiniger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Prestige BRP566/00 Wet & Dry-epilator, -trimmer en -reiniger
iF Design Award 2016