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Niet meer leverbaar
BRE640/00
Voor benen, lichaam en gezicht
Keramische schijven pakken fijn haar
S-vormige handgreep
+ 8 accessoires
Ons epileerhoofd is uniek in de zin dat het oppervlak een keramische structuur heeft die zelfs de fijnste haartjes voorzichtig pakt en die 4x korter zijn dan na het waxen. Nu met snelst draaiende schijf ooit (2200 rotaties per minuut) voor onze snelste manier van haar verwijderen.
Extra breed epileerhoofd dat bij iedere beweging een groter huidoppervlak behandelt voor snellere ontharing.
De ergonomische, S-vormige handgreep zorgt voor optimale controle en beter bereik met natuurlijke en nauwkeurige bewegingen over het hele lichaam.
Prijzen
3.9
van 5
635
Reviews & awards
Chroesann
07/07/2020
België
Geverifieerde koper
ideaal setje
Het setje is ideaal voor een feilloze ontharing. Het felle licht is even wennen, maar wel handig. Dit is het eerste draadloze epileerapparaat dat ik bezit, wat handig, zonder kabel :-)
Voordelen
performant
Nadelen
saaie kleuren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE620/00 Wet & Dry-epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE620/00 Wet & Dry-epileerapparaat
Solana
15/05/2020
België
Geverifieerde koper
Lady shave
Beste product ooit ben er heel erg tevreden over en zou het iedereen aanbevelen
Voordelen
Alles is too
Nadelen
Geen minpunten
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRP545/00 Wet & Dry-epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRP545/00 Wet & Dry-epileerapparaat
VDB93
03/12/2018
België
Onderdeel van promotie
Dit is een aangenaam product.
De epilator ligt goed in de hand en ik ben vooral fan van het sterke licht. De batterij gaat na het opladen heel lang mee. Dit epileerapparaat doet dan ook perfect wat het hoort te doen. De gezichtsreiniger gebruik ik samen met een cleanser, dit gaat dan heerlijk schuimen. Mijn huid is hierna beduidend zachter dan wanneer ik dit gewoon met de hand doe. Nu doe ik dit tweemaal per week en ben tevreden met het resultaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRP545/00 Wet & Dry-epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRP545/00 Wet & Dry-epileerapparaat