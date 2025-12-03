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Voor het lichaam en gevoelige gebieden
Met ledlamp
+4 accessoires
Epileren, scheren en exfoliëren
Geniet dagenlang van het gevoel van een gladde huid en u hoeft tot wel vier weken niet te ontharen.
Geniet thuis van een eenvoudige behandeling en superglad resultaat met deze schattige epilator. Het apparaat vangt haartjes op, net zo kort als bij waxen, en u hebt geen gedoe met salonbezoeken of rommel. Echt waar.
Een eenmalige aankoop met papieren verpakking, zonder batterijen en een handgreep gemaakt van 50% gerecycled materiaal. Deze epilator is ontworpen om het milieu zo min mogelijk te belasten.
4.6
van 5
101
Reviews & awards
97%
beveelt dit product aan
Kim624
03/12/2025
Nederland
Onderdeel van promotie
Werkt heel goed!
De afgelopen weken heb ik de Philips Epilator gebruikt. Hij werkt heel goed. Het verraste mij date een led licht op zit. Heel handig! Het is mij opgevallen dat het bijna pijnloos is wat bij mijn oude Epilator veel minder is. Het enige wat minder is dat hij niet werkt zonder aangesloten te zijn aan de netspanning. Maar dat heb ik over het hoofd gezien. Kortom top Epilator voor een heel redelijke prijs!
Voordelen
Led lamp, scheerkop, bijna pijnloos
Nadelen
Geen
Deze review is gemaakt voor Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator met snoer
Deze review is gemaakt voor Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator met snoer
Vimi
25/11/2025
Nederland
Onderdeel van promotie
Werkt super
Echt geweldig! De ladyshave pakt de haartjes goed op en ze blijven een maand weg. Ja het is gevoelig maar dat lijkt me logisch. Handig dat er een lichtje op zit. Snoerloos zou nog handiger zijn geweest, maar voor de prijs is het geweldig!
Voordelen
Werkt goed. Fijn lampje
Nadelen
Werkt niet snoerloos
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator met snoer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator met snoer
SarahL.
18/11/2025
Nederland
Onderdeel van promotie
Fantastisch apparaat
Ik heb voor het eerst een epilator getest. Ik kreeg telkens uitslag na het scheren met een scheermesje. Ook kwam mijn haar groei snel terug. Enkele positieve punten aan dit apparaat. Twee opzet stukken , de epilator maar ook gewoon een ladyshave. Dus je krijgt twee voor de prijs van 1 . Ik kon het apparaat heel makkelijk schoon maken. Het is een klein en licht apparaat, makkelijk om op te bergen. Epileren deed wel pijn maar eens ik bezig was verminderde de pijn. Ik heb dit onder mijn oksel en op mijn benen gebruikt. Zeer gemakkelijk in gebruik en mijn haargroei is sterk verminderd, het komt minder snel terug. Het enige is wel dat mijn oksels en benen er droog van worden dus zeker aan te raden om daarna in te wrijven met hydraterende creme .Enige nadeel is dat je het apparaat altijd in de stekker moet steken tijdens het gebruiken ( het is wel een lange kabel dus hiermee wel al blij). Plus punt dat het twee opzet stukken heeft voor een zeer goede prijs. Met andere woorden raad ik dit product enorm aan!!!
Voordelen
2 opzetstukken , goedkoop, makkelijk ingebruik, vermindering haargroei
Nadelen
Kan niet snoerloos gebruikt worden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator met snoer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator met snoer
87% is het ermee eens, iHUT Nederland, n=28, 2024.