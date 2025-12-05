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Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
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Voor benen en lichaam
Met massagekap
Geniet dagenlang van het gevoel van een gladde huid en u hoeft tot wel vier weken niet te ontharen.
Geniet thuis van een eenvoudige behandeling en superglad resultaat met deze schattige epilator. Het apparaat vangt haartjes op, net zo kort als bij waxen, en u hebt geen gedoe met salonbezoeken of rommel. Echt waar.
Een eenmalige aankoop met papieren verpakking, zonder batterijen en een handgreep gemaakt van 50% gerecycled materiaal. Deze epilator is ontworpen om het milieu zo min mogelijk te belasten.
4.5
van 5
136
Reviews & awards
97%
beveelt dit product aan
Sophiedeke
05/12/2025
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijn apparaat met goed resultaat
Een fijn apparaat die hoed zijn werk doet. Het is in begin wat wennen aan de pijnprikkels maar niet heel heftig. Redultaat is wel dat haartjes langer wegblijven en de huid voelt zachter. Wss zal mijn volgende een draadloze variant worden, is persoonlijk natuurlijk. Maar voor dit geld een prima apparaat!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator met snoer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator met snoer
Jorien09
03/12/2025
Nederland
Onderdeel van promotie
Effectief en snel gladde benen
Deze epilator heeft me positief verrast. Ik was eerst wat sceptisch omdat ik meestal niet zo’n hoge pijngrens heb, maar toch wilde ik een duurzamer alternatief voor scheren. Het apparaat voelt degelijk aan en heeft een prettige vorm waardoor je gemakkelijk alle delen van je benen kunt bereiken. De eerste sessies waren, eerlijk is eerlijk, niet de meest comfortabele. Het voelt alsof er kleine prikjes of trekkende beetjes worden gegeven, vooral op de onderbenen. Maar naarmate ik het apparaat vaker gebruikte, werd het echt minder intens. Inmiddels vind ik het heel goed te doen, zolang ik de tijd neem en mijn huid een beetje voorbereidt met een warme douche. Het resultaat is wel echt de moeite waard. Mijn benen blijven veel langer glad, waardoor ik minder vaak hoef te ontharen. Dat scheelt niet alleen tijd, maar ook irritatie die ik bij scheren soms had. De epilator is makkelijk schoon te maken en werkt verrassend snel. Voor wie bereid is even door het ongemak heen te werken, is dit een heel effectief en praktisch hulpmiddel. Ik gebruik hem nu wekelijks en ben blij dat ik de overstap heb gemaakt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator met snoer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator met snoer
Kris/19
01/12/2025
Nederland
Onderdeel van promotie
Werkt grondig
Ik heb dit apparaat mogen testen en ben heel tevreden. Voordien gebruikte ik steeds wegwerp scheermesjes maar nu ik dit heb mogen gebruiken wil ik niets anders meer. Het is zeker niet teveel gedoe, ik was bang dat dit te lang zou duren maar integendeel, ik vind dat dit heel vlot werkt. De haartjes blijven tot hiertoe ook veel langer weg en dat scheelt ook veel. Het apparaat is makkelijk schoon te maken en schoon te houden. Veel pijn doet het niet, er zit ook een massagakapje bij dat je er kan opzetten om het aangenamer te maken. De kabel hangt er wel vast aan en werkt enkel wanneer deze is aangesloten. Zelf heb ik daar geen problemen mee want ik gebruik het toch steeds enkel in de badkamer.
Voordelen
Werkt grondig
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator met snoer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator met snoer
87% is het ermee eens, iHUT Nederland, n=28, 2024.