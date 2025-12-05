ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Zacht en glad
  • Zacht en glad
  • Zacht en glad
  • Zacht en glad
  • Zacht en glad
  • Zacht en glad
  • Zacht en glad
  • Zacht en glad
  • Zacht en glad
  • Zacht en glad
  • Zacht en glad
  • Zacht en glad
  • Zacht en glad
  • Zacht en glad

Epilator Series 2000Epilator met snoer

BRE227/00

4.5
| (136) Reviews & awards | 97% beveelt dit product aan
Zacht en glad
Ontdek duurzame ontharing die vriendelijk is voor uw huid en zeg hallo tegen gladheid tot wel 28 dagen lang. We snappen het, epileren kan eng zijn, maar het wordt minder pijnlijk bij regelmatig gebruik!*
Bekijk alle voordelen

Zacht voor jou en je huid

Zacht en glad

  • Voor benen en lichaam

  • Met massagekap

Tot wel vier weken lang een gladde huid

Tot wel vier weken lang een gladde huid

Geniet dagenlang van het gevoel van een gladde huid en u hoeft tot wel vier weken niet te ontharen.

Epileer in een handomdraai

Epileer in een handomdraai

Geniet thuis van een eenvoudige behandeling en superglad resultaat met deze schattige epilator. Het apparaat vangt haartjes op, net zo kort als bij waxen, en u hebt geen gedoe met salonbezoeken of rommel. Echt waar.

Duurzame gladheid

Duurzame gladheid

Een eenmalige aankoop met papieren verpakking, zonder batterijen en een handgreep gemaakt van 50% gerecycled materiaal. Deze epilator is ontworpen om het milieu zo min mogelijk te belasten.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.5

van 5

136

Reviews & awards

97%

beveelt dit product aan

05/12/2025

Nederland

Nederland

Fijn apparaat met goed resultaat

Een fijn apparaat die hoed zijn werk doet. Het is in begin wat wennen aan de pijnprikkels maar niet heel heftig. Redultaat is wel dat haartjes langer wegblijven en de huid voelt zachter. Wss zal mijn volgende een draadloze variant worden, is persoonlijk natuurlijk. Maar voor dit geld een prima apparaat!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator met snoer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator met snoer

03/12/2025

Nederland

Nederland

Effectief en snel gladde benen

Deze epilator heeft me positief verrast. Ik was eerst wat sceptisch omdat ik meestal niet zo’n hoge pijngrens heb, maar toch wilde ik een duurzamer alternatief voor scheren. Het apparaat voelt degelijk aan en heeft een prettige vorm waardoor je gemakkelijk alle delen van je benen kunt bereiken. De eerste sessies waren, eerlijk is eerlijk, niet de meest comfortabele. Het voelt alsof er kleine prikjes of trekkende beetjes worden gegeven, vooral op de onderbenen. Maar naarmate ik het apparaat vaker gebruikte, werd het echt minder intens. Inmiddels vind ik het heel goed te doen, zolang ik de tijd neem en mijn huid een beetje voorbereidt met een warme douche. Het resultaat is wel echt de moeite waard. Mijn benen blijven veel langer glad, waardoor ik minder vaak hoef te ontharen. Dat scheelt niet alleen tijd, maar ook irritatie die ik bij scheren soms had. De epilator is makkelijk schoon te maken en werkt verrassend snel. Voor wie bereid is even door het ongemak heen te werken, is dit een heel effectief en praktisch hulpmiddel. Ik gebruik hem nu wekelijks en ben blij dat ik de overstap heb gemaakt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator met snoer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator met snoer

01/12/2025

Nederland

Nederland

Werkt grondig

Ik heb dit apparaat mogen testen en ben heel tevreden. Voordien gebruikte ik steeds wegwerp scheermesjes maar nu ik dit heb mogen gebruiken wil ik niets anders meer. Het is zeker niet teveel gedoe, ik was bang dat dit te lang zou duren maar integendeel, ik vind dat dit heel vlot werkt. De haartjes blijven tot hiertoe ook veel langer weg en dat scheelt ook veel. Het apparaat is makkelijk schoon te maken en schoon te houden. Veel pijn doet het niet, er zit ook een massagakapje bij dat je er kan opzetten om het aangenamer te maken. De kabel hangt er wel vast aan en werkt enkel wanneer deze is aangesloten. Zelf heb ik daar geen problemen mee want ik gebruik het toch steeds enkel in de badkamer.

Voordelen

Werkt grondig

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator met snoer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator met snoer

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. 87% is het ermee eens, iHUT Nederland, n=28, 2024.