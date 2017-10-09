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Niet meer leverbaar
BM6B/10
Met één tik muziek in elke ruimte
De Philips izzy draagbare luidspreker BM6 speelt draadloos muziek af via Bluetooth. Hij is spatwaterdicht, dus ook geschikt voor de badkamer, keuken of buiten. Begin met één en voeg meer toe voor muziek in elke ruimte. Eenvoudige installatie en geen router, wachtwoord of apps vereist.
Bluetooth®
Spatwaterbestendig
Oplaadbare batterij
izzylink™ voor multiroom
Met de Philips izzy-luidspreker kunt u al uw favoriete muziek van uw telefoon, tablet of computer streamen, ongeacht welke muziek- of radio-app u gebruikt.
izzylink™ is een draadloze technologie die gebruikmaakt van de IEEE 802.11n-standaard om meerdere luidsprekers te verbinden tot een draadloos netwerk. Het netwerk verbindt maximaal vijf luidsprekers zonder router, Wi-Fi-wachtwoord of mobiele app voor instellen. U kunt gemakkelijk izzy-luidsprekers aan het netwerk toevoegen om op hetzelfde moment in verschillende kamers te genieten van de muziek. Elke luidspreker kan nog steeds met één aanraking worden geschakeld tussen individuele modus voor persoonlijk gebruik of groepsmodus voor multiroom-gebruik.
Geen router, geen wachtwoord, geen apps nodig voor het instellen. Druk lang op de knop "GROUP" op twee luidsprekers om die in te stellen voor het eerste gebruik. Herhaal deze handeling om een 3e, 4e of 5e luidspreker toe te voegen. Met lang indrukken van "GROUP" voegt u telkens een nieuwe luidspreker toe. Multiroom-muziek is nog nooit zo eenvoudig geweest. Als u klaar bent, blijft het izzylink™-netwerk bewaard, zelfs als een luidspreker wordt losgekoppeld.
3.9
van 5
9
Reviews & awards
Rob62
09/10/2017
België
MOOI GELUID
[Employee of philipsglobal] gebruikersvriendelijk, mooi afgewerkt, handig om overal in huis te plaatsen waar je graag naar muziek luistert.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor izzy BM6B draadloze, draagbare multiroom-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor izzy BM6B draadloze, draagbare multiroom-luidspreker
CarolineT
15/11/2017
United Kingdom
Excellent
Sounds great on its own and even better when paired with another Izzy link product. It is completely portable and had great battery life.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor izzy BM6B wireless multiroom portable speaker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor izzy BM6B wireless multiroom portable speaker
2phy
13/07/2016
Deutschland
Überzeugend Stark!
Ich selber nutze den BM6B und auch andere Izzy Multiroom Systeme. Ich bin vom Gesamtpaket der Multiroom Reihe sehr beindruckt. Die Verbindung via Wireless die das Musikerlebnis Zuhause neu gestalten. Egal wohin ich gehe, höre ich den qualitativ hochwertigen Sound! Der BM6B ist der kleinste Lautsprecher der Izzy Multiroom Reihe und der einzige mit einem integrierten Akku. Auch der BM6B verfügt über die Funktionen Bluetooth, Audio In (AUX) und USB. Er ist Spritzwasser geschützt und auch die verschiedenen Anschlüsse sind Abgedeckt. Für die größe des Gerätes ist der Sound Unschlagbar. Draußen wie drinnen völlig ausreichend. Optimal für den Strand oder ein Picknick geeignet. Bei mir steht das Gerät im Badezimmer. Preis Leistung ist Top für den BM6B
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor izzy BM6B Tragbarer, kabelloser Multiroom-Lautsprecher
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor izzy BM6B Tragbarer, kabelloser Multiroom-Lautsprecher