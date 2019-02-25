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Niet meer leverbaar

multiroom, Wireless Music System

BM60B/10

3.9

| (15) Reviews & awards

Met één tik muziek in elke ruimte

Het Philips izzy-muzieksysteem speelt muziek af via Bluetooth, CD/USB en FM. Met een tik op de knop wordt de muziek van smartphones, CD/USB of radiozenders gelijktijdig afgespeeld op de izzy-luidsprekers in elke kamer. Eenvoudige installatie zonder router, wachtwoord of app.

Bekijk alle voordelen

Met één tik muziek in elke ruimte

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

  • met MULTIPAIR

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen

MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.

Al uw muziek streamen via izzylink™

Al uw muziek streamen via izzylink™

Izzylink™ breidt al uw muziekbronnen en muziek- of radio-apps op smartphones, tablets en computers draadloos uit naar elke kamer.

izzylink™ met één aanraking instellen, geen router, geen wachtwoord, geen apps

izzylink™ met één aanraking instellen, geen router, geen wachtwoord, geen apps

Geen router, geen wachtwoord, geen apps nodig voor het instellen. Druk lang op de knop "GROUP" op twee luidsprekers om die in te stellen voor het eerste gebruik. Herhaal deze handeling om een 3e, 4e of 5e luidspreker toe te voegen. Met lang indrukken van "GROUP" voegt u telkens een nieuwe luidspreker toe. Multiroom-muziek is nog nooit zo eenvoudig geweest. Als u klaar bent, blijft het izzylink™-netwerk bewaard, zelfs als een luidspreker wordt losgekoppeld.

Technische specificaties

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Recensies

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3.9

van 5

15

Reviews & awards

2

25/02/2019

België

België

The best ever

Au simple toucher du téléphone, la musique est entendue dans toute la maison, Youtube, la radio ou la télévision sont entendus avec une qualité et une fidélité incroyables. La basse est aussi phénoménale.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BM60B Système audio sans fil multiroom

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BM60B Système audio sans fil multiroom

29/12/2016

Deutschland

Deutschland

Toller Sound und Anlage für einen tollen Preis

Die Anlage gibt einen tollen Sound ab und ist einfach mit den IZZY-Lautsprecher-Boxen zu verbinden. Kein lästiges Rumfummeln und Kabelverlegung mehr. Mit Bluetooth geht es auch einfach wunderbar.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme

21/07/2016

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Eine gute Kompaktanlage für Jedermann.

Sehr gute Bedienerfreundlichkeit. Senderprogrammierung und Abspeicherung könnte besser sein. Ansonsten eine gute Anlage für Jung und Alt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme

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