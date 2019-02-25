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Niet meer leverbaar
BM60B/10
Met één tik muziek in elke ruimte
Het Philips izzy-muzieksysteem speelt muziek af via Bluetooth, CD/USB en FM. Met een tik op de knop wordt de muziek van smartphones, CD/USB of radiozenders gelijktijdig afgespeeld op de izzy-luidsprekers in elke kamer. Eenvoudige installatie zonder router, wachtwoord of app.
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
met MULTIPAIR
MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.
Izzylink™ breidt al uw muziekbronnen en muziek- of radio-apps op smartphones, tablets en computers draadloos uit naar elke kamer.
Geen router, geen wachtwoord, geen apps nodig voor het instellen. Druk lang op de knop "GROUP" op twee luidsprekers om die in te stellen voor het eerste gebruik. Herhaal deze handeling om een 3e, 4e of 5e luidspreker toe te voegen. Met lang indrukken van "GROUP" voegt u telkens een nieuwe luidspreker toe. Multiroom-muziek is nog nooit zo eenvoudig geweest. Als u klaar bent, blijft het izzylink™-netwerk bewaard, zelfs als een luidspreker wordt losgekoppeld.
3.9
van 5
15
Reviews & awards
FFWFW
25/02/2019
België
The best ever
Au simple toucher du téléphone, la musique est entendue dans toute la maison, Youtube, la radio ou la télévision sont entendus avec une qualité et une fidélité incroyables. La basse est aussi phénoménale.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BM60B Système audio sans fil multiroom
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BM60B Système audio sans fil multiroom
Mona76
29/12/2016
Deutschland
Toller Sound und Anlage für einen tollen Preis
Die Anlage gibt einen tollen Sound ab und ist einfach mit den IZZY-Lautsprecher-Boxen zu verbinden. Kein lästiges Rumfummeln und Kabelverlegung mehr. Mit Bluetooth geht es auch einfach wunderbar.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme
renrew
21/07/2016
Deutschland
Geverifieerde koper
Eine gute Kompaktanlage für Jedermann.
Sehr gute Bedienerfreundlichkeit. Senderprogrammierung und Abspeicherung könnte besser sein. Ansonsten eine gute Anlage für Jung und Alt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme