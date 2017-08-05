Ich wollte es al einen Lautsprecher für meinen PC benutzen, jedoch kann man die Videos so nicht anschauen, weil der Ton nach dem Video kommt (veralterte Bluetooth Technologie 2.1). Sobald man die Wiedergabe pausiert sucht der Lautsprecher andere Quellen zum Verbinden, somit wenn man wieder Play drückt dauert es Paar Sekunden bis man wieder das Lied, Video etc hört. Zu dem gibt der Lautsprecher dann immer einen vielll zu lauten Ton quasi das er sich verbunden hat. Mit einen Aux hat man dasselbe Problem. Das einzig gute ist die Idee dahinter bzw. Design...