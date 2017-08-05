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Niet meer leverbaar

izzydraadloze multiroom-luidspreker

BM5W/10

4.2

| (5) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan

Met één tik muziek in elke ruimte

De Philips izzy draadloze multiroom-luidspreker speelt muziek draadloos af via Bluetooth. Met een tik op de knop spelen tegelijkertijd maximaal 5 izzy-luidsprekers muziek af in elke kamer. Eenvoudige installatie en geen router, wachtwoord of apps vereist.

Bekijk alle voordelen

Met één tik muziek in elke ruimte

  • Bluetooth®

  • Wit

2 x 2,5 inch drivers met baspoort voor kamervullend geluid

2 x 2,5 inch drivers met baspoort voor kamervullend geluid

Izzy multiroom-luidsprekers zijn uitgerust met 2 x 2,5 inch drivers voor de echte HiFi-liefhebber en zorgen voor krachtig, kamervullend geluid. De baspoorten verbreden de lage frequenties, waardoor een overweldigende en dynamische ervaring ontstaat.

Draadloos muziek afspelen in één kamer via Bluetooth

Draadloos muziek afspelen in één kamer via Bluetooth

Met de Philips izzy-luidspreker kunt u al uw favoriete muziek van uw telefoon, tablet of computer streamen, ongeacht welke muziek- of radio-app u gebruikt.

izzylink™ met één aanraking instellen, geen router, geen wachtwoord, geen apps

izzylink™ met één aanraking instellen, geen router, geen wachtwoord, geen apps

Geen router, geen wachtwoord, geen apps nodig voor het instellen. Druk lang op de knop "GROUP" op twee luidsprekers om die in te stellen voor het eerste gebruik. Herhaal deze handeling om een 3e, 4e of 5e luidspreker toe te voegen. Met lang indrukken van "GROUP" voegt u telkens een nieuwe luidspreker toe. Multiroom-muziek is nog nooit zo eenvoudig geweest. Als u klaar bent, blijft het izzylink™-netwerk bewaard, zelfs als een luidspreker wordt losgekoppeld.

Technische specificaties

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Recensies

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4.2

van 5

5

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

4
3
2

05/08/2017

Deutschland

Deutschland

Klasse Preis-Leistung

Guter Klang, relativ einfache Bedienung, Wird bei uns genutzt in Räumen von 11 - 30 m², dezente Optik

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

18/01/2017

Deutschland

Deutschland

Preis / Leistung hervorragend

Das Gerät fügt sich sehr gut in unsere Wohnbereiche ein. Klang sehr gut und Bedienung nach einer Eingewöhnungszeit auch gut.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

08/07/2017

France

France

PERFECT SON

Une super qualité de son! Avec l'enceinte izzy multi room Philips on est séduit par la simplicité, le design et la qualité des basses. Compact! Connexion rapide a iPhone 4,5,6,7

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor izzy BM5W Enceinte Multiroom sans fil

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor izzy BM5W Enceinte Multiroom sans fil

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