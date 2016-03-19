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Niet meer leverbaar
Met één tik muziek in elke ruimte
De Philips izzy draadloze multiroom-luidspreker speelt muziek draadloos af via Bluetooth. Met een tik op de knop spelen tegelijkertijd maximaal 5 izzy-luidsprekers muziek af in elke kamer. Eenvoudige installatie en geen router, wachtwoord of apps vereist.
Bluetooth®
Sand
Met de Philips izzy-luidspreker kunt u al uw favoriete muziek van uw telefoon, tablet of computer streamen, ongeacht welke muziek- of radio-app u gebruikt.
Izzy multiroom-luidsprekers zijn uitgerust met 2 x 2,5 inch drivers voor de echte HiFi-liefhebber en zorgen voor krachtig, kamervullend geluid. De baspoorten verbreden de lage frequenties, waardoor een overweldigende en dynamische ervaring ontstaat.
Geen router, geen wachtwoord, geen apps nodig voor het instellen. Druk lang op de knop "GROUP" op twee luidsprekers om die in te stellen voor het eerste gebruik. Herhaal deze handeling om een 3e, 4e of 5e luidspreker toe te voegen. Met lang indrukken van "GROUP" voegt u telkens een nieuwe luidspreker toe. Multiroom-muziek is nog nooit zo eenvoudig geweest. Als u klaar bent, blijft het izzylink™-netwerk bewaard, zelfs als een luidspreker wordt losgekoppeld.
4.5
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
mich52
19/03/2016
België
donne une ambiance musicale dans toute la maison
très bonne sonorité et permet d'être déplacer partout dans la maison
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor izzy BM5C Enceinte Multiroom sans fil
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor izzy BM5C Enceinte Multiroom sans fil
Alfasoft
06/03/2021
Danmark
Det virker
Det virker Batteri ikke optimalt opdatering er ikke let at finde
Voordelen
det virker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor izzy BM5C Trådløs højttaler til flere rum
Datum gebruik 2020-09-06
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor izzy BM5C Trådløs højttaler til flere rum
Datum gebruik 2020-09-06