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Niet meer leverbaar
BM5B/10
Met één tik muziek in elke ruimte
De Philips izzy draadloze multiroom-luidspreker speelt muziek draadloos af via Bluetooth. Met een tik op de knop spelen tegelijkertijd maximaal 5 izzy-luidsprekers muziek af in elke kamer. Eenvoudige installatie en geen router, wachtwoord of apps vereist.
Bluetooth®
Zwart
Izzy multiroom-luidsprekers zijn uitgerust met 2 x 2,5 inch drivers voor de echte HiFi-liefhebber en zorgen voor krachtig, kamervullend geluid. De baspoorten verbreden de lage frequenties, waardoor een overweldigende en dynamische ervaring ontstaat.
In elke izzylink™-groep kan elke afzonderlijke luidspreker worden ingesteld als hoofdluidspreker die muziek streamt naar de andere luidsprekers. Als u het voortouw wilt nemen bij het delen van uw eigen muziek, drukt u op de Bluetooth-knop op de luidspreker in uw kamer en deelt u die muziek direct vanaf uw apparaat. Andere luidsprekers in dezelfde izzylink™-groep geven dan tegelijkertijd dezelfde muziek weer. Zo eenvoudig is het delen van muziek.
Geen router, geen wachtwoord, geen apps nodig voor het instellen. Druk lang op de knop "GROUP" op twee luidsprekers om die in te stellen voor het eerste gebruik. Herhaal deze handeling om een 3e, 4e of 5e luidspreker toe te voegen. Met lang indrukken van "GROUP" voegt u telkens een nieuwe luidspreker toe. Multiroom-muziek is nog nooit zo eenvoudig geweest. Als u klaar bent, blijft het izzylink™-netwerk bewaard, zelfs als een luidspreker wordt losgekoppeld.
3.3
van 5
25
Reviews & awards
Stekel57
21/01/2016
Nederland
Topproduct en zeer eenvoudig te bedienen.
Kwaliteit-, prijsverhouding een topproduct. Eenvoudig te koppelen en met gemak ook weer onafhankelijk te gebruiken. Ziet er ook nog onopvallend uit.
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Deze review is gemaakt voor izzy BM5B draadloze multiroom-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor izzy BM5B draadloze multiroom-luidspreker
Benjimax
21/08/2018
United Kingdom
Brilliant sound from Izzy
Philips manage to get a beautifully balanced and powerful sound from a small, nicely designed package. Material and sound quality are excellent, and it's super easy to connect the group. Bluetooth pairing is straightforward. This is my favourite speaker from the Izzy range (I also have BM50 and BM7), as this has a nice fabric cover, rather than the grille type of the other two. The only missing thing for me would be an app to control the speakers in the group.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor izzy BM5B wireless multiroom speaker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor izzy BM5B wireless multiroom speaker
grasgheidjer
26/02/2017
Deutschland
Geverifieerde koper
funktioniert wie erhofft
guter Klang, mobil dank kleiner Baugrösse, genau wie erhofft
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Deze review is gemaakt voor izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher