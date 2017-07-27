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  • Alternatieve productfoto
  • Foto van product in gebruik
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Niet meer leverbaar

multiroom, Wireless Music System

BM50B/10

3.8

| (32) Reviews & awards

Met één tik muziek in elke ruimte

Het Philips izzy-muzieksysteem speelt muziek af via Bluetooth, CD/USB en FM. Met een tik op de knop wordt de muziek van smartphones, CD/USB of radiozenders gelijktijdig afgespeeld op de izzy-luidsprekers in elke kamer. Eenvoudige installatie zonder router, wachtwoord of app.

Bekijk alle voordelen

Met één tik muziek in elke ruimte

  • wandmontage mogelijk

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

  • met MULTIPAIR

Draadloos muziek afspelen in één kamer via Bluetooth

Draadloos muziek afspelen in één kamer via Bluetooth

Met de Philips izzy-luidspreker kunt u al uw favoriete muziek van uw telefoon, tablet of computer streamen, ongeacht welke muziek- of radio-app u gebruikt.

izzylink™ met één aanraking instellen, geen router, geen wachtwoord, geen apps

izzylink™ met één aanraking instellen, geen router, geen wachtwoord, geen apps

Geen router, geen wachtwoord, geen apps nodig voor het instellen. Druk lang op de knop "GROUP" op twee luidsprekers om die in te stellen voor het eerste gebruik. Herhaal deze handeling om een 3e, 4e of 5e luidspreker toe te voegen. Met lang indrukken van "GROUP" voegt u telkens een nieuwe luidspreker toe. Multiroom-muziek is nog nooit zo eenvoudig geweest. Als u klaar bent, blijft het izzylink™-netwerk bewaard, zelfs als een luidspreker wordt losgekoppeld.

Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek

Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek

Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

32

Reviews & awards

27/07/2017

Nederland

Nederland

Na een dag in gebruik, zeer tevreden.

Makkelijke in bedrijfstelling. CD werkt uitstekend. Degelijke behuizing en degelijke ophang middelen. Zeer goed geluid. Fraai design

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BM50B multiroom, Wireless Music System

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BM50B multiroom, Wireless Music System

15/11/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

I am so pleased with this product it is better than I expected it to be. May be a little quiet for some if used on its own but paired with an Izzy link portable speaker it has great sound and is more than loud enough.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BM50B Wireless multi-room music system

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BM50B Wireless multi-room music system

16/07/2017

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Alles was man braucht

super , für alle die auch ihre alten CDs hören wollen oder USB , usw.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BM50B Kabellose Multiroom-Musiksysteme

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BM50B Kabellose Multiroom-Musiksysteme

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