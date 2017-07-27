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Niet meer leverbaar
BM50B/10
Met één tik muziek in elke ruimte
Het Philips izzy-muzieksysteem speelt muziek af via Bluetooth, CD/USB en FM. Met een tik op de knop wordt de muziek van smartphones, CD/USB of radiozenders gelijktijdig afgespeeld op de izzy-luidsprekers in elke kamer. Eenvoudige installatie zonder router, wachtwoord of app.
wandmontage mogelijk
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
met MULTIPAIR
Met de Philips izzy-luidspreker kunt u al uw favoriete muziek van uw telefoon, tablet of computer streamen, ongeacht welke muziek- of radio-app u gebruikt.
Geen router, geen wachtwoord, geen apps nodig voor het instellen. Druk lang op de knop "GROUP" op twee luidsprekers om die in te stellen voor het eerste gebruik. Herhaal deze handeling om een 3e, 4e of 5e luidspreker toe te voegen. Met lang indrukken van "GROUP" voegt u telkens een nieuwe luidspreker toe. Multiroom-muziek is nog nooit zo eenvoudig geweest. Als u klaar bent, blijft het izzylink™-netwerk bewaard, zelfs als een luidspreker wordt losgekoppeld.
Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.
3.8
van 5
32
Reviews & awards
gik23
27/07/2017
Nederland
Na een dag in gebruik, zeer tevreden.
Makkelijke in bedrijfstelling. CD werkt uitstekend. Degelijke behuizing en degelijke ophang middelen. Zeer goed geluid. Fraai design
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BM50B multiroom, Wireless Music System
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BM50B multiroom, Wireless Music System
CarolineT
15/11/2017
United Kingdom
Excellent
I am so pleased with this product it is better than I expected it to be. May be a little quiet for some if used on its own but paired with an Izzy link portable speaker it has great sound and is more than loud enough.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BM50B Wireless multi-room music system
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BM50B Wireless multi-room music system
olli64
16/07/2017
Deutschland
Geverifieerde koper
Alles was man braucht
super , für alle die auch ihre alten CDs hören wollen oder USB , usw.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BM50B Kabellose Multiroom-Musiksysteme
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BM50B Kabellose Multiroom-Musiksysteme