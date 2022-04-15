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30 dagen retourgarantie
Philips ondersteuning
BHS677/00
Kan ik de Philips-haarstyler gebruiken op nat haar?
Kan ik het snoer na gebruik rond de Philips-styler wikkelen?
Wat doet de ionenfunctie van mijn Philips-haarstyler?
Kan krullen of stijlen mijn haar beschadigen?
Waar vind ik het model- en serienummer van mijn Philips-haarstyler?
Is mijn Philips-haarstyler asbestvrij?
Hoe maak ik de Philips-haarstyler schoon?
Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product