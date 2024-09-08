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ThermoShield-technologie
50% sneller ontkrullen
Ionische verzorging voor glans
Platen met arganolie
Met ThermoShield-technologie kunt u stylen met minder hittebeschadiging. De sensor reguleert de temperatuur zodat het haar van wortel tot punt de ultieme gelijkmatige styling krijgt die het verdient.
De gladde platen zorgen ervoor dat de straightener soepel door het haar glijdt zodat u minder tijd kwijt bent met stylen en meer tijd hebt om te genieten van hetzelfde geweldige resultaat.
De negatieve ionen nemen statische elektriciteit weg, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat: glad, pluisvrij haar met een levendige glans.
4.7
van 5
422
Reviews & awards
98%
beveelt dit product aan
hair iron
08/09/2024
Nederland
Geverifieerde koper
I bought it for a hair salon and she is very happy
I bought it for a hair salon and she is very happy with it...
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series BHS732/00R1 Refurbished straightener
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series BHS732/00R1 Refurbished straightener
Sabiinetj
21/01/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Super stijltang
Het is een mooie, stevige stijltang. De stijltang wordt snel warm, binnen 30 seconden is het al opgewarmd en klaar voor gebruik! Met het aan knopje en het draaiwieltje is het makkelijk in te stellen qua temperatuur, alleen het enige nadeel is dat het geen geheugenfunctie heeft. Dus na elke stijlbeurt moet je het weer opnieuw instellen, maar als dat het enige is dan valt het hartstikke mee ;-). Mijn haar is pluisvrij na het stijlen en voelt lekker zacht aan, heerlijk! Het snoer is prima qua lengte, mijn stopcontact zit buiten de badkamer en red het helemaal tot aan de spiegel dus dat zegt wel wat over de lengte. Ook over het opbergen is nagedacht: er zit een hittebestendige opberghoes bij. Al met al ben ik erg tevreden over deze stijltang!
Voordelen
Snel opgewarmd
Nadelen
Maakt zoemend geluid
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHS530/00 Straightener
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHS530/00 Straightener
Marietest
12/01/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Razend snel resultaat
Ik ben al jaren op zoek naar een goede stijltang voor een goede prijs. Ik heb er al veel versleten en was op zoek naar een echt goede stijltang. Deze vond ik en dat is zeker deze stijltang. Voor een mooie prijs heb je echt een stijltang van hoge kwaliteit. Het werkt heel prettig, ligt goed in de hand en je bent heel snel klaar. Je hoeft niet vele malen over je haren strijken. Een aantal keer is genoeg voor goede resultaten. Je bent dan sneller klaar en je haar raakt daardoor veel minder snel beschadigd. Het is heel snel opgewarmd, waardoor je gelijk aan de slag kan. Ik ben zo blij dat ik er niet meer een kwartier of langer bezig ben om mijn haren te stijlen, met 5 minuten ben ik klaar. Ik heb dik en pluizig haar, dus het stijlen is al best lastig en neemt veel tijd in beslag, maar daar is verandering in gekomen door deze stijltang! Mijn haren zien er echt goed uit en niet pluizig, wat bij sommige andere stijltangen anders was. Er komt een handige hoes bij waarmee je de stijltang mee kan nemen op reis.
Voordelen
Snel klaar
Nadelen
Niks
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series BHS732/00 Straightener
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series BHS732/00 Straightener
Hetzelfde stylingresultaat kan worden bereikt met een lagere warmteblootstelling bij 180 °C ten opzichte van de HP8361 bij 210 °C
ten opzichte van de HP8361