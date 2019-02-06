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Refurbishment
Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie
Extra grote borstel
ThermoProtect-technologie
Toermalijn-keramische buitenlaag
Meedraaiend snoer voor eenvoudig gebruik.
Toermalijn-keramische buitenlaag voor glad, glanzend, pluisvrij haar.
ThermoProtect-technologie zorgt voor een constante temperatuur van de gehele borstel om oververhitting te voorkomen en te zorgen voor beschermd haar dat er gezond uitziet.
Gemeten op 33 vrouwen met middellang haar. Test uitgevoerd in China.