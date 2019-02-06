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Betaal later met Klarna
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Extra grote borstel
ThermoProtect-technologie
Toermalijn-keramische buitenlaag
Toermalijn-keramische buitenlaag voor glad, glanzend, pluisvrij haar.
ThermoProtect-technologie zorgt voor een constante temperatuur van de gehele borstel om oververhitting te voorkomen en te zorgen voor beschermd haar dat er gezond uitziet.
Twee temperatuurstanden (170°C en 200°C) voor elk haartype.
4.5
van 5
150
Reviews & awards
96%
beveelt dit product aan
lilianna03
06/02/2019
België
Onderdeel van promotie
de beste
is de beste borstel om je haar te schikken. Brandt het haar niet , is gemakkelijk te gebruiken, warmt snel op en verspilt niet veel tijd
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleCare Essential BHH880/00 Warmteborstel om te ontkrullen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleCare Essential BHH880/00 Warmteborstel om te ontkrullen
Nancyyyy1988
15/01/2019
België
Onderdeel van promotie
Topding!!
De warmte borstel doet wat ervan verwacht word. Het is makkelijk in gebruik, warmt snel op en in een handomdraai zijn je krullen weg. Zelf heb ik krullen en in ongeveer 5min heb ik mooi stijl haar. Ik kan echt niet meer zonder. Een echte aanrader!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleCare Essential BHH880/00 Warmteborstel om te ontkrullen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleCare Essential BHH880/00 Warmteborstel om te ontkrullen
Janake19
03/01/2019
België
Onderdeel van promotie
Dit product is zeer makkelijk en handig
Ik vond het echt een fijne warmteborstel, maakt mijn haar mooi stijl en glad, geen last meer van pluizig haar nadat ik deze gebruik. Mijn haar is op 5min direct helemaal stijl. Super tevreden over dit product!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleCare Essential BHH880/00 Warmteborstel om te ontkrullen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleCare Essential BHH880/00 Warmteborstel om te ontkrullen
Gemeten op 33 vrouwen met middellang haar. Test uitgevoerd in China.