Ik dit product inmiddels aantal weken en ben er super tevreden over! Ik heb zelf kort en dik haar dus ben zelf snel klaar. Mijn moeder heeft het ook geprobeerd en zij geeft juist dun haar, maar dan moet je opletten met de hitte stand of juist heel snel doorheen gaan. Na het stijlen heb je nog steeds volume in je haar zitten want het maakt je haren niet te plat, dus krijg je een hele mooie look! Wat ik wel aanraad: borstel eerst je haren en dan pas beginnen te stijlen.