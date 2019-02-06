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  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*

StyleCare EssentialWarmteborstel om te ontkrullen

BHH880/00

4.5
| (150) Reviews & awards | 96% beveelt dit product aan
Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
Ga voor natuurlijk steil, prachtig glanzend haar in slechts 5 minuten. Onze ThermoProtect-technologie en het design van de borstelpinnen zorgen voor pluisvrij haar dat er gezond uitziet.
Bekijk alle voordelen

Glad, glanzend, pluisvrij haar

Natuurlijk steil haar in 5 minuten*

  • Extra grote borstel

  • ThermoProtect-technologie

  • Toermalijn-keramische buitenlaag

Toermalijn-keramische buitenlaag

Toermalijn-keramische buitenlaag

Toermalijn-keramische buitenlaag voor glad, glanzend, pluisvrij haar.

ThermoProtect-technologie

ThermoProtect-technologie

ThermoProtect-technologie zorgt voor een constante temperatuur van de gehele borstel om oververhitting te voorkomen en te zorgen voor beschermd haar dat er gezond uitziet.

2 temperatuurstanden voor elk haartype

2 temperatuurstanden voor elk haartype

Twee temperatuurstanden (170°C en 200°C) voor elk haartype.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

150

Reviews & awards

96%

beveelt dit product aan

2

06/02/2019

België

België

de beste

is de beste borstel om je haar te schikken. Brandt het haar niet , is gemakkelijk te gebruiken, warmt snel op en verspilt niet veel tijd

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StyleCare Essential BHH880/00 Warmteborstel om te ontkrullen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StyleCare Essential BHH880/00 Warmteborstel om te ontkrullen

15/01/2019

België

België

Topding!!

De warmte borstel doet wat ervan verwacht word. Het is makkelijk in gebruik, warmt snel op en in een handomdraai zijn je krullen weg. Zelf heb ik krullen en in ongeveer 5min heb ik mooi stijl haar. Ik kan echt niet meer zonder. Een echte aanrader!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StyleCare Essential BHH880/00 Warmteborstel om te ontkrullen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StyleCare Essential BHH880/00 Warmteborstel om te ontkrullen

03/01/2019

België

België

Dit product is zeer makkelijk en handig

Ik vond het echt een fijne warmteborstel, maakt mijn haar mooi stijl en glad, geen last meer van pluizig haar nadat ik deze gebruik. Mijn haar is op 5min direct helemaal stijl. Super tevreden over dit product!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StyleCare Essential BHH880/00 Warmteborstel om te ontkrullen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StyleCare Essential BHH880/00 Warmteborstel om te ontkrullen

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Voorwaarden

  1. Gemeten op 33 vrouwen met middellang haar. Test uitgevoerd in China.