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Volume Multistyler

BHH814/00

4.3

| (7) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan

Glamour en volume in een handomdraai

Transformeer je stijl met onze eerste multistyler met unieke draaiarm. Veelzijdige looks: volume, recht, krullen en slag, alles is eenvoudig te creëren. Draai de unieke draaiarm van de styler om je haar te stylen.

Bekijk alle voordelen

De eerste multistyler met unieke draaiarm

Glamour en volume in een handomdraai

  • Multistyler

  • Alles-in-een

  • Met unieke draaiarm

Volume aanbrengen, ontkrullen of krullen en slagen maken met één beweging

Volume aanbrengen, ontkrullen of krullen en slagen maken met één beweging

Glamour is nu nog gewoner en ongecompliceerder. Het draait allemaal om gemak en snelheid in plaats van complex stylen. Met de Philips Volume Multistyler kun je eenvoudig je uiterlijk veranderen: steil haar, krullend haar of alleen een slag in de haarpunt. Je hebt er nog nooit zo snel zo stralend uit gezien.

Innovatieve halfronde vorm met beschermende borstelharen

Innovatieve halfronde vorm met beschermende borstelharen

Dankzij de innovatieve semigebogen vorm met beschermende borstelharen van de Multistyler kun je de styler veilig dicht bij je hoofdhuid houden, voor zichtbaar volume vanaf de wortel. Plaats het haar op het semigebogen oppervlak en houd dit enkele seconden in deze positie. Wat je ook wilt, stijl of gekruld, al je haar krijgt volume vanaf de wortel.

Ionenverzorging en toermalijn-keramische platen

Ionenverzorging en toermalijn-keramische platen

Je Philips Volume Multistyler heeft een toermalijnen keramische laag om statische elektriciteit te verminderen en soepel glijden tijdens het stylen te garanderen. De ionenconditioner vermindert pluizen en geeft het haar glans voor mooie, gladde resultaten.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Recensies

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4.3

van 5

7

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

3
2

08/04/2016

Deutschland

Deutschland

Multi-Styler

*** Verpackung Was ich an den Philips Produkten immer schätze ist, dass sie immer qualitativ hochwertig verpackt sind. Schon alleine die Verpackung bestätigt kein Billig Produkt in den Händen zu halten. Auf der Verpackung entdeckt man neben dem Produkt und der Produktbeschreibung auch gleich einige Anwendungsbeispiele. Gut so, denn ich wüsste sonst vorab nicht, was ich mit dem Multi-Styler überhaupt alles anstellen kann. *** Optik Also Multi-Styler ausgepackt und erstmal optisch begutachtet. Der Handgriff, das Kabel, sowie die Schutzkappe sind in schwarz gehalten, während die Heizplatten rötlich/lila ausfallen. Die Farbkombination spricht mich jetzt nicht so direkt an, aber schlimm ist es nicht. Immerhin geht es hier um die Funktionen und nicht die Optik. *** Was ist denn nun ein Multi-Styler? Also was ist denn nun das Besondere an dem Multi-Styler? Mit dem Multi-Styler soll man dank des Dreharms vier Styling Geräte in einem haben, mit welchem sich Volumen, Locken, Wellen und glattes Haar zaubern lassen sollen. Dank der Tourmalin-Keramik und Ionenfunktion sollen die Haare zusätzlich gepflegt werden (besser gesagt weniger geschädigt!). Eine individuelle digitale Temperatureinstellung ist natürlich auch möglich, so kann man Temperaturen zwischen 150° und 200°C wählen. *** Erfahrungen Sofort testete ich natürlich den einzigartigen Dreharm, dank welchem man die Platten drehen und entweder die gewölbten Platten nach außen oder nach innen richten kann. Mit den gewölbten Platten nach außen kann man den Multi-Styler dann als z.B. Lockenstab oder als Glätteisen dank der in dem Moment nach innen gerichteten platten Platten verwenden. Schöne Wellen sollen sich zaubern lassen, wenn die gewölbten Platten nach innen gerichtet sind. Das Prinzip hatte ich verstanden und bei den Einsatzmöglichkeiten kommt man wohl nicht drum herum es einfach selbst auszuprobieren. Also schloß ich den Multi-Styler an die Steckdose und stellte 150°C auf der digitalen Temperaturanzeige ein. (Optisch ist das n kleines Highlight, sobald die Temperaturanzeige auf dem Handgriff aufleuchtet, da auf eine extra Anzeige verzichtet wird und nur die Ziffern auf dem Handgriff leuchten.) Jetzt hatte ich aber bereits einige negative Eindrücke gelesen und hatte etwas Sorge selbst den Multi-Styler zu verwenden. Viele bezogen sich darauf, dass der Multi-Styler auch von außen sehr heiß wird und man sich an den heißen Platten verbrannt hat. Ja mir ist es am Anfang so ergangen, aber nachdem ich ihn einige Male verwendet habe muss ich zugeben, dass er eins meiner Lieblinge geworden ist. Man benötigt ein wenig Eingewöhnungszeit und etwas Übung um sich nicht zu verbrennen, aber ich kenne keinen Lockenstab der von außen nicht heiß wird, immerhin ist das doch auch seine Aufgabe! So funktionieren alle Lockenstäbe und ich wunder mich auch nicht, dass z.B. eine Herdplatte heiß wird. Es lassen sich wirklich verschiedene Frisuren zaubern und für mich das wichtigste: Ich erhalte wunderschöne Wellen und Locken innerhalb kürzester Zeit. Die Locken lassen sich wirklich sehr schnell und einfach zaubern und sie werden genau so wie ich sie mir vorstelle! Mit anderen Lockenstäben hat das noch nie so einfach funktioniert! Und wenn ich keine Lust auf Locken habe, drehe ich den Dreharm und kann diesen als Glätteisen nutzen. Für den Urlaub ist so ein Gerät optimal, da man mehrere Anwendungsgebiete für Ihn findet. Wobei ich mir mit der Zeit auch angelernt habe mit meinem Glätteisen Locken zu zaubern.. Gefühlt habe ich im Endeffekt dann doch zu viele Styling Geräte im Haus :D Aber ich mag den Multi-Styler, ich finde dass sich schnell und einfach schöne Locken oder Wellen zaubern lassen. Für glatte Haare nutze ich wiederum lieber das Glätteisen und für Volumen föhne ich sie mit einer Rundbürste. Aber das kann Geschmacksache sein und für den Urlaub würde ich nicht zwanzig Produkte mitnehmen wollen, da würde der Jedoch ein weiterer Kritikpunkt der auch mir vorgefallen ist: Auch bei mir haben sich einige Haare in dem Drehelement verfangen und ich musste sie herausreißen :( Ich denke eine Lösung mit Aufsätzen wäre hier sinnvoller gewesen, oder dass man zumindest die Drehelemente abnehmen könnte um die Haare zu befreien. Aber auch hier gelingt es mit Übung die Haare davor zu schützen sich zu verdrehen. ***** Fazit Ich finde den Multi-Styler an sich schon recht praktisch. Die Haare lassen sich glätten, es lassen sich Wellen zaubern und auch Locken. Der Dreharm sorgt leider dafür, dass die Haare sich im Drehelement verfangen können. Auch sind die Aufsätze, an denen man den Multi-Styler anfassen kann klein geraten, so dass es hin und wieder zu Verbrennungen kommen kann. Ich mag den Multi-Styler zwar sehr gerne, aber er hat leider auch seine Mängel.

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Deze review is gemaakt voor BHH814/00 Multi-Styler für Volumen

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27/10/2014

Deutschland

Deutschland

Super für einfache, schnelle, abwechslungsreiche Frisuren

Vier Geräte in einem, so spart man viel Platz und Geld und hat trotzdem die bekannte Phillips Qualität. Ich muss ehrlich sagen, da ich den Philips MoistureProtect Haarglätter habe und diesen liebe, nutze ich die Glätteisen Funktion bei dem Styler normalerweise nicht. Ich habe sie natürlich ausprobiert und sie funktioniert, so wie es sein sollte, an der Kopfhaut einfach etwas aufpassen, aber mit ein wenig Übung geht es sehr schnell richtig gut. Wer sich kein extra Glätteisen zulegen möchte, ist hier also super beraten. Am meisten nutze ich die Volumen Funktion, einfach die Haare kurz um den Stab wickeln, fertig. Aber auch die Locken werden klasse. Nach der ersten Benutzung fand ich das Gerät nicht gut und war enttäuscht, nicht verzweifeln, nach zwei, drei Versuchen ist die Handhabung sehr einfach, also etwas üben und schon kann man alle Funktionen super nutzen. Auch die Hiteschutzkappe ist klasse, sie sieht zwar nicht so robust aus, hält aber die heißen Temperaturen super aus. Fazit Ich finde es super und habe es auch schon einigen Freundinnen empfohlen.

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Deze review is gemaakt voor BHH814/00 Multi-Styler für Volumen

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22/10/2014

Deutschland

Deutschland

Philips Multi-Styler für Volumen BHH814/00 Multi-Styler

***** Erfahrungsbericht *** Verpackung Was ich an den Philips Produkten immer schätze ist, dass sie immer qualitativ hochwertig verpackt sind. Schon alleine die Verpackung bestätigt kein Billig Produkt in den Händen zu halten. Auf der Verpackung entdeckt man neben dem Produkt und der Produktbeschreibung auch gleich einige Anwendungsbeispiele. Gut so, denn ich wüsste sonst vorab nicht, was ich mit dem Multi-Styler überhaupt alles anstellen kann. *** Optik Also Multi-Styler ausgepackt und erstmal optisch begutachtet. Der Handgriff, das Kabel, sowie die Schutzkappe sind in schwarz gehalten, während die Heizplatten rötlich/lila ausfallen. Die Farbkombination spricht mich jetzt nicht so direkt an, aber schlimm ist es nicht. Immerhin geht es hier um die Funktionen und nicht die Optik. *** Was ist denn nun ein Multi-Styler? Also was ist denn nun das Besondere an dem Multi-Styler? Mit dem Multi-Styler soll man dank des Dreharms vier Styling Geräte in einem haben, mit welchem sich Volumen, Locken, Wellen und glattes Haar zaubern lassen sollen. Dank der Tourmalin-Keramik und Ionenfunktion sollen die Haare zusätzlich gepflegt werden (besser gesagt weniger geschädigt!). Eine individuelle digitale Temperatureinstellung ist natürlich auch möglich, so kann man Temperaturen zwischen 150° und 200°C wählen. *** Erfahrungen Sofort testete ich natürlich den einzigartigen Dreharm, dank welchem man die Platten drehen und entweder die gewölbten Platten nach außen oder nach innen richten kann. Mit den gewölbten Platten nach außen kann man den Multi-Styler dann als z.B. Lockenstab oder als Glätteisen dank der in dem Moment nach innen gerichteten platten Platten verwenden. Schöne Wellen sollen sich zaubern lassen, wenn die gewölbten Platten nach innen gerichtet sind. Das Prinzip hatte ich verstanden und bei den Einsatzmöglichkeiten kommt man wohl nicht drum herum es einfach selbst auszuprobieren. Also schloß ich den Multi-Styler an die Steckdose und stellte 150°C auf der digitalen Temperaturanzeige ein. (Optisch ist das n kleines Highlight, sobald die Temperaturanzeige auf dem Handgriff aufleuchtet, da auf eine extra Anzeige verzichtet wird und nur die Ziffern auf dem Handgriff leuchten.) Jetzt hatte ich aber bereits einige negative Eindrücke gelesen und hatte etwas Sorge selbst den Multi-Styler zu verwenden. Viele bezogen sich darauf, dass der Multi-Styler auch von außen sehr heiß wird und man sich an den heißen Platten verbrannt hat. Ja mir ist es am Anfang so ergangen, aber nachdem ich ihn einige Male verwendet habe muss ich zugeben, dass er eins meiner Lieblinge geworden ist. Man benötigt ein wenig Eingewöhnungszeit und etwas Übung um sich nicht zu verbrennen, aber ich kenne keinen Lockenstab der von außen nicht heiß wird, immerhin ist das doch auch seine Aufgabe! So funktionieren alle Lockenstäbe und ich wunder mich auch nicht, dass z.B. eine Herdplatte heiß wird. Es lassen sich wirklich verschiedene Frisuren zaubern und für mich das wichtigste: Ich erhalte wunderschöne Wellen und Locken innerhalb kürzester Zeit. Die Locken lassen sich wirklich sehr schnell und einfach zaubern und sie werden genau so wie ich sie mir vorstelle! Mit anderen Lockenstäben hat das noch nie so einfach funktioniert! Und wenn ich keine Lust auf Locken habe, drehe ich den Dreharm und kann diesen als Glätteisen nutzen. Für den Urlaub ist so ein Gerät optimal, da man mehrere Anwendungsgebiete für Ihn findet. Wobei ich mir mit der Zeit auch angelernt habe mit meinem Glätteisen Locken zu zaubern.. Gefühlt habe ich im Endeffekt dann doch zu viele Styling Geräte im Haus :D Aber ich mag den Multi-Styler, ich finde dass sich schnell und einfach schöne Locken oder Wellen zaubern lassen. Für glatte Haare nutze ich wiederum lieber das Glätteisen und für Volumen föhne ich sie mit einer Rundbürste. Aber das kann Geschmacksache sein und für den Urlaub würde ich nicht zwanzig Produkte mitnehmen wollen, da würde der Jedoch ein weiterer Kritikpunkt der auch mir vorgefallen ist: Auch bei mir haben sich einige Haare in dem Drehelement verfangen und ich musste sie herausreißen :( Ich denke eine Lösung mit Aufsätzen wäre hier sinnvoller gewesen, oder dass man zumindest die Drehelemente abnehmen könnte um die Haare zu befreien. Aber auch hier gelingt es mit Übung die Haare davor zu schützen sich zu verdrehen. ***** Fazit Ich finde den Multi-Styler an sich schon recht praktisch. Die Haare lassen sich glätten, es lassen sich Wellen zaubern und auch Locken. Der Dreharm sorgt leider dafür, dass die Haare sich im Drehelement verfangen können. Auch sind die Aufsätze, an denen man den Multi-Styler anfassen kann klein geraten, so dass es hin und wieder zu Verbrennungen kommen kann. Ich mag den Multi-Styler zwar sehr gerne, aber er hat leider auch seine Mängel.

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Deze review is gemaakt voor BHH814/00 Multi-Styler für Volumen

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