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Krultang voor natuurlijke krullen

BHH777/00

4

| (111) Reviews & awards | 88% beveelt dit product aan

Gemakkelijk prachtige, natuurlijke krullen maken

De Philips Easy Natural Curler zorgt eenvoudig voor prachtige krullen, zelfs achter op het hoofd. De unieke tulpvorm en de slimme platen houden de haarlok vast tijdens het stylen, zodat krullen ontstaan met één simpele beweging.

Bekijk alle voordelen

Zelfs achter op het hoofd

Gemakkelijk prachtige, natuurlijke krullen maken

  • Tulpvormig

  • Klemmen en krullen in één beweging

  • Beschermt tegen hitte

  • Licht en compact

Uniek ontwerp voor schitterende, natuurlijke krullen

Uniek ontwerp voor schitterende, natuurlijke krullen

De Philips Easy Natural Curler heeft een unieke tulpvorm voor het creëren van stijlvolle, natuurlijke krullen die eruit zien alsof het geen enkele moeite heeft gekost.

Automatische clip voor het maken van krullen met één hand

Automatische clip voor het maken van krullen met één hand

De platen van de Philips Easy Natural Curler houden het haar tijdens het stylen automatisch vast, zodat met één beweging en met één hand krullen kunnen worden gemaakt.

Bescherming tegen brandwonden

Bescherming tegen brandwonden

De styleplaten zijn beschermd tegen aanraken om brandwonden te voorkomen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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4.0

van 5

111

Reviews & awards

88%

beveelt dit product aan

01/08/2015

France

France

Simple et efficace

Je l'utilise chaque matin, pas de perte de temps, hyper facile a utiliser. C'est simple je ne pourrais plus m'en passer. Il me rend plutot jolie :) Un super disign. Tres leger, et chauffe rapidement. Enfin je le recomande vraiment vous ne serez pas decu

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BHH777/10 Boucleur Easy Natural

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Deze review is gemaakt voor BHH777/10 Boucleur Easy Natural

27/05/2015

France

France

un résultat parfait rapidement sur tout type de cheveux

J'ai essayé ce produit sur des cheveux raides (types asiatiques), des cheveux lisses (type européen) et le résultat était tres satisfaisant sur les deux. De plus le résultat est obtenu rapidement (environ 20 min sur moi qui ai les cheveux longs) et est durable ,surtout si on met un spray fixant (donc pas besoin de les reboucler le lendemain matin ) De plus, ce produit est simple d'utilisation et est rapide à transporter et à ranger ce qui est parfait pour moi qui ai des placards très encombrés et qui effectue souvent des allez retour entre chez moi,mon copain et mes parents. En bref je suis conquise!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BHH777/10 Boucleur Easy Natural

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27/05/2015

France

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un résultat parfait rapidement sur tout type de cheveux

J'ai essayé ce produit sur des cheveux raides (types asiatiques), des cheveux lisses (type européen) et le résultat était tres satisfaisant sur les deux. De plus le résultat est obtenu rapidement (environ 20 min sur moi qui ai les cheveux longs) et est durable ,surtout si on met un spray fixant (donc pas besoin de les reboucler le lendemain matin ) De plus, ce produit est simple d'utilisation et est rapide à transporter et à ranger ce qui est parfait pour moi qui ai des placards très encombrés et qui effectue souvent des allez retour entre chez moi,mon copain et mes parents. En bref je suis conquise!

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Voorwaarden

  1. Getest in 2014.