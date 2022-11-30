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  • Gepersonaliseerd drogen met SenseIQ
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  • Gepersonaliseerd drogen met SenseIQ
  • Gepersonaliseerd drogen met SenseIQ
  • Gepersonaliseerd drogen met SenseIQ
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  • Gepersonaliseerd drogen met SenseIQ
  • Gepersonaliseerd drogen met SenseIQ

PrestigeFöhn

BHD628/00

4.6
| (151) Reviews & awards | 94% beveelt dit product aan
Gepersonaliseerd drogen met SenseIQ
Maak kennis met de Philips-föhn met SenseIQ. Het apparaat monitort het haar en past zich aan: de temperatuur wordt bijgesteld om oververhitting te voorkomen, waardoor het natuurlijke vochtgehalte van het haar behouden blijft. Dit levert een prachtig en verzorgd resultaat bij iedere droogbeurt.
Bekijk alle voordelen

Voor glanzend, vochtrijk en gezond uitziend haar

Gepersonaliseerd drogen met SenseIQ

  • Gepersonaliseerde technologie

  • Infraroodsensor

  • Krachtig drogen: 20% sneller*

  • Houdt tot 90%** van het vocht vast

Gepersonaliseerde föhnervaring

Gepersonaliseerde föhnervaring

SenseIQ-technologie biedt een gepersonaliseerde föhnervaring. DETECTEERT: de infraroodsensor van de föhn scant continu de temperatuur van je haar voor gepersonaliseerde bescherming. PAST ZICH AAN: de sensor corrigeert de temperatuur tot wel 4000 keer per föhnsessie*** om oververhitting te voorkomen. VERZORGT: onze detectie- en aanpassingstechnologie beschermt je haar tijdens het föhnen en houdt tot wel 90%** van het natuurlijke vochtgehalte van je haar vast.

Detecteert de temperatuur van het haar

Detecteert de temperatuur van het haar

Terwijl andere föhns alleen de temperatuur van de luchtstroom meten, meet de Philips-föhn met SenseIQ-technologie de temperatuur van je haar om oververhitting te voorkomen. Hij is voorzien van een infraroodsensor voor een optimale föhnervaring voor je haar.

Past de föhninstellingen aan

Past de föhninstellingen aan

De föhn met SenseIQ past de temperatuur van de luchtstroom tot wel 4000 keer per föhnsessie aan*** om oververhitting te voorkomen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.6

van 5

151

Reviews & awards

94%

beveelt dit product aan

30/11/2022

België

België

Geverifieerde koper

snelle, handige haardroger

haardroger ligt zeer goed in de hand, makkelijke bediening van de aan en uit toets, droogt snel en haar wordt niet te warm, het haar blijft goed in model. Korte blaasmond is handig.

Voordelen

snel, handig, licht, veilig

Nadelen

Eigenlijk geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Prestige BHD628/00 Föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Prestige BHD628/00 Föhn

31/10/2021

België

België

Fijne föhn

Is licht in gebruik en werkt goed. Doet wat ik ervan verlang en is qua geluid ook aangenaam .Ik had al een review geplaatst maar helaas is er iets mis gegaan en had ik maar 1 ster aangeduid. Maar het zijn zeker 5 sterren waard.

Voordelen

Licht ,veilig ,werkt zoals verwacht ,mooie uitvoering

Nadelen

Geen

Deze review is gemaakt voor Prestige BHD628/00 Föhn

Deze review is gemaakt voor Prestige BHD628/00 Föhn

21/10/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Goede föhn

Krachtige luchtstroom, ben korter bezig met haar drogen dan ooit. Haar pluist niet zo erg. Mooi klein, neemt weinig ruimte in

Voordelen

Kracht, design

Nadelen

Gewicht

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Prestige BHD628/00 Föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Prestige BHD628/00 Föhn

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Voorwaarden

  1. Sneller t.o.v. BHD004-föhn van 1800 W

  2. In de modus 'zacht', na 5 minuten föhnen

  3. Gemeten bij een föhnsessie van 10 minuten

  4. t.o.v. HP8280

  5. t.o.v. HP8280 zonder snoer en hulpstukken