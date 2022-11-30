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Gepersonaliseerde technologie
Infraroodsensor
Krachtig drogen: 20% sneller*
Houdt tot 90%** van het vocht vast
SenseIQ-technologie biedt een gepersonaliseerde föhnervaring. DETECTEERT: de infraroodsensor van de föhn scant continu de temperatuur van je haar voor gepersonaliseerde bescherming. PAST ZICH AAN: de sensor corrigeert de temperatuur tot wel 4000 keer per föhnsessie*** om oververhitting te voorkomen. VERZORGT: onze detectie- en aanpassingstechnologie beschermt je haar tijdens het föhnen en houdt tot wel 90%** van het natuurlijke vochtgehalte van je haar vast.
Terwijl andere föhns alleen de temperatuur van de luchtstroom meten, meet de Philips-föhn met SenseIQ-technologie de temperatuur van je haar om oververhitting te voorkomen. Hij is voorzien van een infraroodsensor voor een optimale föhnervaring voor je haar.
De föhn met SenseIQ past de temperatuur van de luchtstroom tot wel 4000 keer per föhnsessie aan*** om oververhitting te voorkomen.
4.6
van 5
151
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
De pril
30/11/2022
België
Geverifieerde koper
snelle, handige haardroger
haardroger ligt zeer goed in de hand, makkelijke bediening van de aan en uit toets, droogt snel en haar wordt niet te warm, het haar blijft goed in model. Korte blaasmond is handig.
Voordelen
snel, handig, licht, veilig
Nadelen
Eigenlijk geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Prestige BHD628/00 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Prestige BHD628/00 Föhn
Paenen
31/10/2021
België
Fijne föhn
Is licht in gebruik en werkt goed. Doet wat ik ervan verlang en is qua geluid ook aangenaam .Ik had al een review geplaatst maar helaas is er iets mis gegaan en had ik maar 1 ster aangeduid. Maar het zijn zeker 5 sterren waard.
Voordelen
Licht ,veilig ,werkt zoals verwacht ,mooie uitvoering
Nadelen
Geen
Deze review is gemaakt voor Prestige BHD628/00 Föhn
Deze review is gemaakt voor Prestige BHD628/00 Föhn
MarietjeM
21/10/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Goede föhn
Krachtige luchtstroom, ben korter bezig met haar drogen dan ooit. Haar pluist niet zo erg. Mooi klein, neemt weinig ruimte in
Voordelen
Kracht, design
Nadelen
Gewicht
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Prestige BHD628/00 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Prestige BHD628/00 Föhn
Sneller t.o.v. BHD004-föhn van 1800 W
In de modus 'zacht', na 5 minuten föhnen
Gemeten bij een föhnsessie van 10 minuten
t.o.v. HP8280
t.o.v. HP8280 zonder snoer en hulpstukken