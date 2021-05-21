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2100 W
ThermoProtect-hulpstuk
6 warmte- en snelheidsstanden
Deze föhn van 2100 W creëert een krachtige luchtstroom voor prachtige resultaten, elke dag weer.
Het unieke ThermoProtect-hulpstuk mengt op krachtige wijze warme en koele lucht voor dagelijkse verzorging. De temperatuur is 15 °C lager terwijl je haar snel droogt.
Kies eenvoudig de combinatie van warmte en snelheid die het beste past bij jouw haar en kapsel. Zes verschillende standen zorgen voor nauwkeurige controle, zodat u kunt stylen zoals u dat wilt.
4.5
van 5
675
Reviews & awards
97%
beveelt dit product aan
Loffertje
21/05/2021
België
Onderdeel van promotie
Snelle haardroger
Snelle droger. Deze föhn is een echt lichtgewicht, met lange snoer die je haren echt snel droogt. Je hebt de keuze tussen 3 warmte en snelheidsinstellingen. Het ThermoProtect hulpstuk mengt warme en koele lucht en het mondstuk is ideaal om je lange haren te brushen.
Voordelen
Licht lang snoer. Warme en koude lucht
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3000 Series BHD302/10 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3000 Series BHD302/10 Föhn
Sofie 35
11/05/2021
België
Onderdeel van promotie
Zeer goede haardroger
Kabelsnoer lang genoeg Koude lucht werkt zeer goed, ideaal met kinderen. Zeer licht om vast te houden
Voordelen
Zeer goed met koude luchtfunctie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3000 Series BHD350/10 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3000 Series BHD350/10 Föhn
BeautyLover_95
07/05/2021
België
Onderdeel van promotie
Geen buitenlucht drogen meer voor mij
Normaal laat ik mijn haren in de buitenlucht drogen. Omdat de warmte van föhnen schadelijk zijn en mijn haren zeer kroezelig maken. Maar met deze föhn kan ik de juiste temperatuur kiezen, waardoor dit niet meer schadelijk is voor mijn haar EN het zorgt voor genoeg volume. Wat wil een mens nog meer?
Voordelen
Zeer goede koude stand
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3000 Series BHD350/10 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3000 Series BHD350/10 Föhn