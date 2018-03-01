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Niet meer leverbaar
Krachtige prestaties, ultieme glans
De Philips DryCare Pro AC-föhn heeft een nieuwe AC-motor die een luchtsnelheid tot 105 km/u bereikt voor snelle en professionele resultaten. Met 4x meer ionen dan andere Philips-modellen is het resultaat prachtig, glanzender haar.
2300 W
AC-motor
105 km/u
Geef je haar een extra boost met ionenconditioning. Deze föhn levert ruim 4 keer zoveel negatief geladen ionen als andere föhns van Philips. Het resultaat is perfect glanzend, pluisvrij haar. Geef je haar glans!
De opening van 7 mm van het mondstuk focust de luchtstroom voor nauwkeurige styling van specifieke gebieden. Het ideale hulpmiddel bij het borstelen tijdens het drogen en stylen.
De Cold Shot-knop is een onmisbare professionele functie. Je kunt de knop vastzetten zodat je deze niet constant ingedrukt hoeft te houden. Deze functie zorgt voor een intense stroom koude lucht om het haar te fixeren na het stylen.
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4.5
van 5
123
Reviews & awards
91%
beveelt dit product aan
Ricardo
01/03/2018
België
Geverifieerde koper
Product voldoet aan onze wensen.
[Employee of philipsglobal] We zijn heel tevreden over dit product. Ligt makkelijk in de hand.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare BHD176/00 Pro-föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare BHD176/00 Pro-föhn
linda52
15/01/2016
België
Geverifieerde koper
Voldoet prima aan onze verwachtingen
We hebben het toestel nog maar enkele weken in ons bezit, dus voor wat het waard is: Deze - inderdaad lichtgewicht - voldoet prima aan al onze verwachtingen: krachtig, koude (Cold Shot-knop) en warme lucht (2 gradaties) en nog eens 2 gradaties in sterkte van de luchtstroom! Voor wie het nodig heeft zijn er nog een paar extra accessoires. En dat alles voor een democratische prijs.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare BHD176/00 Pro-föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare BHD176/00 Pro-föhn
Ellen25
25/08/2015
Nederland
Verassende zuigkracht, gebruiksvriendelijk design
Bij het uitpakken van dit product was ik meteen verrast over de 'zware' kwaliteit. De een zal dit minder fijn vinden, persoonlijk vind ik het wel fijn als het degelijk aanvult. Bij het bekijken van het product zag de bediening er ook zeer gemakkelijk uit en vanuit daar heb ik de fohn maar meteen geprobeerd. Het eerste wat opviel was de enorme kracht die uit de fohn kwam. Waar ik normaal +- 10 minuten nodig had om mijn haar droog te krijgen (half lang) was ik nu binnen 2 minuten klaar. Dankzij de drie warmte en blaas-standen kon ik ook mijn haar meteen goed in model krijgen. Al met al ben ik zeer tevreden en is de prijs/kwaliteit verhouding erg goed.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare BHD176/00 Pro-föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare BHD176/00 Pro-föhn