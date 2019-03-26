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Niet meer leverbaar
BHD007/00
Onderweg krachtig en zorgvuldig föhnen
De Philips Essential-föhn droogt krachtig en zorgvuldig met 1800 W en geeft je glanzend haar dankzij ionenverzorging. Het compacte ontwerp met inklapbare handgreep is de perfecte keuze, waar je ook naartoe gaat.
1800 W
Ionenverzorging
Opvouwbare handgreep
Universeel voltage
Deze föhn van 1800 W creëert een optimale luchtstroom voor prachtige resultaten, elke dag weer.
De negatieve ionen nemen statische elektriciteit weg, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst.
De ThermoProtect-temperatuurinstelling biedt de optimale droogtemperatuur en extra bescherming tegen oververhitting van het haar. Met dezelfde krachtige luchtstroom krijg je de beste verzorgende resultaten.
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4.2
van 5
14
Reviews & awards
Saskija
26/03/2019
Nederland
een van de beste als het gaat om totaal oplossing
Deze fohn heeft de belangrijkste functies en is ook nog lichtgewicht. Erg moeilijk om een fohn te krijgen die dubbele voltage heeft en ook nog ionisch en lichtgewicht. Ik heb deze fohn eerst voor erbij gekocht, maar is mijn hoofdfohn geworden, omdat mijn andere philips fohn het begaf en daarnaast kon ik geen goede vervanger vinden. De meeste fohn's zijn gewoon te zwaar en hebben vaak geen dubbele voltage. Deze heeft het allemaal met uizondering van een bijpassend diffuser! Ik gebruik hem al 2 jaar en kan zeggen dat het echt een goede is! Grootste nadeel van deze fohn is dat er geen bijpassende diffuser voor te krijgen is!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essential BHD007/00 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essential BHD007/00 Föhn
WilmaV
30/06/2018
Nederland
Prima föhn
Uitstekende compacte föhn. Ideaal voor op reis door de inklapbare handgreep en bijgeleverde reisetui.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essential BHD007/00 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essential BHD007/00 Föhn
Saskia123
06/06/2017
Nederland
uitstekende alles in 1
zeer tevreden met deze föhn. ik kan hem overal gebruiken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essential BHD007/00 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essential BHD007/00 Föhn