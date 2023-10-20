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Alle series

  • Veelzijdige styling voor glad en glanzend haar
  • Veelzijdige styling voor glad en glanzend haar
  • Veelzijdige styling voor glad en glanzend haar
  • Veelzijdige styling voor glad en glanzend haar
  • Veelzijdige styling voor glad en glanzend haar
  • Veelzijdige styling voor glad en glanzend haar
  • Veelzijdige styling voor glad en glanzend haar
  • Veelzijdige styling voor glad en glanzend haar
  • Veelzijdige styling voor glad en glanzend haar
  • Veelzijdige styling voor glad en glanzend haar
  • Veelzijdige styling voor glad en glanzend haar
  • Veelzijdige styling voor glad en glanzend haar
  • Veelzijdige styling voor glad en glanzend haar
  • Veelzijdige styling voor glad en glanzend haar
  • Veelzijdige styling voor glad en glanzend haar
  • Veelzijdige styling voor glad en glanzend haar
  • Veelzijdige styling voor glad en glanzend haar
  • Veelzijdige styling voor glad en glanzend haar
  • Veelzijdige styling voor glad en glanzend haar
  • Veelzijdige styling voor glad en glanzend haar
  • Veelzijdige styling voor glad en glanzend haar
  • Veelzijdige styling voor glad en glanzend haar

7000 SeriesAirstyler

BHA710/00

3.6
| (16) Reviews & awards
Veelzijdige styling voor glad en glanzend haar
Gebruik de Philips Dynamic-volumeborstel om verschillende stijlen te creëren, terwijl het haar glad en glanzend blijft. De roterende borstel van 50 mm met natuurlijke borstelharen zorgt voor meer volume en beweging, terwijl de intrekbare borstel duidelijke golven creëert zonder te klitten.
Bekijk alle voordelen

Philips roterende volumeborstel met 2 hulpstukken

Veelzijdige styling voor glad en glanzend haar

  • Roterende volumeborstel

  • Ionisch en tourmalijn

  • 2 hulpstukken

Vermogen van 1000 W voor mooie resultaten

Vermogen van 1000 W voor mooie resultaten

Deze airstyler van 1000W creëert een optimale luchtstroom en droogkracht voor prachtige resultaten, elke dag weer.

Ionenconditioner voorkomt pluizend haar en maximaliseert glans

Ionenconditioner voorkomt pluizend haar en maximaliseert glans

Ionenconditioning droogt het haar zonder statische elektriciteit op te bouwen. Negatief geladen ionen komen vrij en zorgt voor minder pluizen, sluiting van de haarschubben en intensievere glans van het haar. Het resultaat is glanzend, pluisvrij haar dat er op zijn best uitziet.

De toermalijn-keramische buitenlaag voegt meer glans toe aan je haar

De toermalijn-keramische buitenlaag voegt meer glans toe aan je haar

De unieke toermalijnen keramische coating van de styler beschermt en revitaliseert het haar tijdens het stylen. Deze speciale coating geleid de warmte op een effectieve, gelijkmatige manier. Met elke borstelbeweging geeft u uw haar meer glans.

Technische specificaties

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Recensies

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3.6

van 5

16

Reviews & awards

20/10/2023

Nederland

Nederland

Super handige fohn/roller

Bij de eerste keer gebruik moest ik wel even wennen aan het automatisch laten oprollen en afrollen. Omdat het met best wel een vaart gaat, was ik in het begin zelfs een beetje hilarisch. :) Maar geloof me, het is mij zelfs vanaf de tweede keer al helemaal gelukt om het automatisch rollen onder de knie te krijgen. De fohnborstel wordt standaards geleverd met een grote roller/borstel en een kleine. Bij de kleine is het zo dat je door de draaien de kammen / haren van de borstel kan indraaien. Dit laatst heeft mijn dochter gered die ook aan het uitproberen was. Je raadt het al ze bleef met haar lange haren vast te zitten in de borstel. Normaal gesproken is het een gedoe om de haren langzaam weer los te wrikkelen. Nu was het gewoon de kammen/haren indraaien en het lokje haren zat weer los. Voor de rest een prima fohnborstel om je haren te stijlen. Door de verschillende standen kun je voor kiezen de föhn minder warm te laten blazen. Het enig nadeel aan deze fohnborstel is dat het best veel lawaai maakt. Maar daar valt prima mee te leven. Dus ja, ik raad deze fohnborstel aan.

Voordelen

2 meegeleverde borstels, 1 borstel met inklapbare kammen, meerdere standen

Nadelen

Maakt best wat lawaai

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 Series BHA710/00 Airstyler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 Series BHA710/00 Airstyler

18/08/2023

Nederland

Nederland

Heel tevreden

Zeer tevreden over de hair styler. Ik had nog een heel oud model en het was tijd voor een nieuwe. Wat een verademing is dit zeg! Ligt fijn in de hand en zeer simpel in gebruik. Ik heb half krullend haar wat erg pluist. Met deze hair styler heb ik op een zeer makkelijke manier een mooie slag en glans in mijn haar. Beetje haarlak na die tijd en ik heb heel de dag mijn haar netjes. Heel fijn dat er meerdere standen op zitten om de temperatuur te regelen.

Voordelen

Makkelijk in gebruik , ligt fijn in de hand, meerdere standen, 2 Borstel koppen, werkt goed

Nadelen

Kleine plukjes per keer, dus ben ik wel even bezig. Maar krijg er steeds meer handigheid in, dus gaat steeds sneller

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 Series BHA710/00 Airstyler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 Series BHA710/00 Airstyler

13/08/2023

Nederland

Nederland

stylvolle roterende airstyler

Wat een enorme mooie en stijlvolle witte AirStyler. Makkelijk hanteerbaar en valt goed in de hand. Mijn pluizige haar zag er al snel glanzend uit en voelde zacht aan. Ik ben zeer tevreden over deze styler omdat de borstel 2 kanten op kan roteren. Je kan je haar met de borstel, waarvan je de haren kan intrekken, zeer goed stylen met krullen of een mooie slag. Mooi product die er ook nog zeer chique uitziet.

Voordelen

uitstraling, 2 kanten roterende borstel, borstel met pinnen die ingetrokken kunnen worden, zeer fijn in gebruik en makkelijk hanteerbaar. meedraaiende snoer.

Nadelen

de föhn en borstels worden erg heet als je de borstels wil wisselen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 Series BHA710/00 Airstyler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 Series BHA710/00 Airstyler

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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