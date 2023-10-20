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BHA710/00
Roterende volumeborstel
Ionisch en tourmalijn
2 hulpstukken
Deze airstyler van 1000W creëert een optimale luchtstroom en droogkracht voor prachtige resultaten, elke dag weer.
Ionenconditioning droogt het haar zonder statische elektriciteit op te bouwen. Negatief geladen ionen komen vrij en zorgt voor minder pluizen, sluiting van de haarschubben en intensievere glans van het haar. Het resultaat is glanzend, pluisvrij haar dat er op zijn best uitziet.
De unieke toermalijnen keramische coating van de styler beschermt en revitaliseert het haar tijdens het stylen. Deze speciale coating geleid de warmte op een effectieve, gelijkmatige manier. Met elke borstelbeweging geeft u uw haar meer glans.
3.6
van 5
16
Reviews & awards
Oranjetipje
20/10/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Super handige fohn/roller
Bij de eerste keer gebruik moest ik wel even wennen aan het automatisch laten oprollen en afrollen. Omdat het met best wel een vaart gaat, was ik in het begin zelfs een beetje hilarisch. :) Maar geloof me, het is mij zelfs vanaf de tweede keer al helemaal gelukt om het automatisch rollen onder de knie te krijgen. De fohnborstel wordt standaards geleverd met een grote roller/borstel en een kleine. Bij de kleine is het zo dat je door de draaien de kammen / haren van de borstel kan indraaien. Dit laatst heeft mijn dochter gered die ook aan het uitproberen was. Je raadt het al ze bleef met haar lange haren vast te zitten in de borstel. Normaal gesproken is het een gedoe om de haren langzaam weer los te wrikkelen. Nu was het gewoon de kammen/haren indraaien en het lokje haren zat weer los. Voor de rest een prima fohnborstel om je haren te stijlen. Door de verschillende standen kun je voor kiezen de föhn minder warm te laten blazen. Het enig nadeel aan deze fohnborstel is dat het best veel lawaai maakt. Maar daar valt prima mee te leven. Dus ja, ik raad deze fohnborstel aan.
Voordelen
2 meegeleverde borstels, 1 borstel met inklapbare kammen, meerdere standen
Nadelen
Maakt best wat lawaai
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series BHA710/00 Airstyler
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series BHA710/00 Airstyler
Tevredentester
18/08/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Heel tevreden
Zeer tevreden over de hair styler. Ik had nog een heel oud model en het was tijd voor een nieuwe. Wat een verademing is dit zeg! Ligt fijn in de hand en zeer simpel in gebruik. Ik heb half krullend haar wat erg pluist. Met deze hair styler heb ik op een zeer makkelijke manier een mooie slag en glans in mijn haar. Beetje haarlak na die tijd en ik heb heel de dag mijn haar netjes. Heel fijn dat er meerdere standen op zitten om de temperatuur te regelen.
Voordelen
Makkelijk in gebruik , ligt fijn in de hand, meerdere standen, 2 Borstel koppen, werkt goed
Nadelen
Kleine plukjes per keer, dus ben ik wel even bezig. Maar krijg er steeds meer handigheid in, dus gaat steeds sneller
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series BHA710/00 Airstyler
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series BHA710/00 Airstyler
Xxandra
13/08/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
stylvolle roterende airstyler
Wat een enorme mooie en stijlvolle witte AirStyler. Makkelijk hanteerbaar en valt goed in de hand. Mijn pluizige haar zag er al snel glanzend uit en voelde zacht aan. Ik ben zeer tevreden over deze styler omdat de borstel 2 kanten op kan roteren. Je kan je haar met de borstel, waarvan je de haren kan intrekken, zeer goed stylen met krullen of een mooie slag. Mooi product die er ook nog zeer chique uitziet.
Voordelen
uitstraling, 2 kanten roterende borstel, borstel met pinnen die ingetrokken kunnen worden, zeer fijn in gebruik en makkelijk hanteerbaar. meedraaiende snoer.
Nadelen
de föhn en borstels worden erg heet als je de borstels wil wisselen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series BHA710/00 Airstyler
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series BHA710/00 Airstyler