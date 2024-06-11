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Alle series

  • Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend
  • Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend
  • Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend
  • Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend
  • Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend
  • Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend
  • Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend
  • Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend
  • Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend
  • Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend
  • Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend
  • Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend
  • Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend
  • Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend

5000 SeriesAirstyler

BHA530/00

3.7
| (143) Reviews & awards
Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend
Philips Air Styler 5000 voor de makkelijke alledaagse haarstijlen. De warme lucht wordt gelijkmatig verdeeld over de borstel, terwijl Ionic Care uw haar meer laat glanzen.
Bekijk alle voordelen

Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend

  • 5 opzetstukken

  • Gelijkmatige verdeling van warmte

  • 4x meer ionen*

  • Keramisch arganolie

Minder oververhitting met de technologie voor gelijkmatige warmteverdeling

De technologie voor gelijkmatige warmteverdeling biedt maximale bescherming tegen oververhitting en zorgt zo voor gezond en glanzend haar.

4x meer ionenverzorging*

Deze airstyler geeft je haar onmiddellijke verzorging met ionenconditionering. De negatieve ionen elimineren statische elektriciteit, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat is prachtig glad, glanzend en pluisvrij haar.

Drie flexibele warmte- en snelheidsinstellingen voor eenvoudige bediening

Geniet van de combinatie van drie warmte- en twee snelheidsstanden voor het perfecte eindresultaat. U kunt kiezen tussen een lage en hoge snelheid met 3 bijbehorende warmtestanden: Cool, Care en High. De flexibele standen zorgen voor een krachtige luchtstroom met een verzorgende temperatuur voor een precieze en op maat gemaakte styling.

Technische specificaties

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Recensies

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3.7

van 5

143

Reviews & awards

11/06/2024

België

België

Geverifieerde koper

Goede Airstyler

Airstyler heeft veel opzetstukken. door elk opzetstuk achter elkaar te gebruiken, heb je snel je haar in model

Voordelen

Werk snel en gemakkelijk

Nadelen

Bij de warmtestandenschakelaar zitten de 3 zone's dicht bij elkaar, schakel je snel naar de verkeerde stand

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHA530/00 Airstyler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHA530/00 Airstyler

23/01/2021

België

België

Geverifieerde koper

Heel handig hairstyling apparaat

In vergelijking tot mijn vroegere haardroger ondervind ik dat mijn haar nu veel beter in model blijft en dat ik veel sneller klaar ben. Door de vele handige hulpstukken, kan je zowel stijl haar als golvend haar maken.

Voordelen

Droogt snel, geeft meer volume aan het haar

Nadelen

Geen

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Deze review is gemaakt voor Advanced HP8656/00 Airstyler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Advanced HP8656/00 Airstyler

05/04/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Dè ideale föhntool voor je haren

Geweldige tool voor het stylen van je haren. Ik gebruik geen klassieke föhn meer. Geweldig in gebruik en je haren zijn zo droog en gestyled.

Voordelen

Mooie design, beschermd je haren, handig in gebruik

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHA530/00 Airstyler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHA530/00 Airstyler

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Voorwaarden

  1. vergeleken met HP8656

  2. Op de paddle-borstel