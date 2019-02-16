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  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
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  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig

Niet meer leverbaar

Bodygroom Series 1000Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

BG1024/16

3.7
| (149) Reviews & awards
Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
De Series 1000 is speciaal ontworpen voor lichaamsverzorging en is ideaal voor gebruik op kleinere, gevoelige plekken of onderweg. Het trimt veilig intieme haartjes en wordt geleverd met een uniek huidbeschermingssysteem.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Bidirectionele trimmer met huidbeschermer

Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig

  • 1 opzetbare kam, 3mm

  • Inclusief 1 AA-batterij

Huidbeschermend systeem beschermt tijdens het trimmen

Huidbeschermend systeem beschermt tijdens het trimmen

Het unieke huidbeschermende systeem beschermt zelfs de gevoeligste gebieden van uw lichaam, waardoor u haar tot 0,5 mm kunt trimmen zonder dat er direct contact is tussen de scherpe rand van de messen en uw huid.

Tweerichtingstrimmer en kam om in elke richting te trimmen

Tweerichtingstrimmer en kam om in elke richting te trimmen

Knip haar dat in elke richting groeit met de bidirectionele trimmer en de kam van 3 mm. Voortrimmen wordt aanbevolen voor dikker haar.

100% douchebestendige bodygroomer

100% douchebestendige bodygroomer

Uw bodygroomer voor nat en droog gebruik is volledig waterbestendig, zodat u deze zowel onder de douche als erbuiten kunt gebruiken, en gemakkelijk kunt schoonmaken. Gebruik het apparaat op droog haar voordat u gaat douchen voor de beste resultaten.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.7

van 5

149

Reviews & awards

16/02/2019

België

België

w at een prachtig gebruiksgemak

alle dagen onder de douche te gebruiken en je hebt maar 1 of 2(Philips one blade) desnoods en je bent helemaal glad geschoren op alle plaatsen die je wil zonder enig knip in je vel , haar lengte te kiezen 0.05 of langer dus ook quasi geen echt een pracht toestel en de mesjes gaan bijna 4 maand mee(one blade ) de andere heb ik een week, maar schijnen even lang mee te gaan prachtige toestellen en zeker voor DIE PRIJS

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 1000 BG105/10 body groomer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 1000 BG105/10 body groomer

11/07/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Werkt perfect en ontziet de huid

Deze bodygroom doet zijn werk als de beste. Eerst de lange haren wat knippen zoals gebruikelijk en dan de 3mm. kam er op. De borstharen laat ik daarna zo en voor mijn balzak gebruik ik de groomer dan nog zonder de kam, zodat die mooi glad wordt zonder ook maar enige irritatie. Het werkt echt perfect.

Voordelen

Werkt perfect

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 1000 BG105/10 body groomer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 1000 BG105/10 body groomer

01/09/2016

Nederland

Nederland

doet prima waarvoor hij bedoeld is

Inderdaad eerst de 3mm er daarna de 0,5mm gebruiken en werkt dan goed.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 1000 BG105/10 body groomer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 1000 BG105/10 body groomer

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 