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Niet meer leverbaar
AZ700T/12
Bluetooth® en NFC
Directe aansluiting op USB
12 W
Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.
Koppel Bluetooth-apparaten gemakkelijk met één druk op de knop dankzij NFC-technologie (Near Field Communications). Tik op een NFC-smartphone of -tablet op het NFC-gebied van een luidspreker om de luidspreker in te schakelen, het koppelen via Bluetooth te starten en te beginnen met het streamen van muziek.
3.7
van 5
11
Reviews & awards
J42Leleu
18/08/2016
België
Geverifieerde koper
een up-to-date toestel. prima
nu kan ik ook muziek beluisteren met de android smartphone door de Philips CD-soundmachine AZ700T via bluetooth of NFC
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ700T CD-soundmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ700T CD-soundmachine
Typ1
27/09/2024
Deutschland
Super Radio
Geiles Radio!Ich benutze es sehr oft und bin zufrieden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ700T CD-Soundmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ700T CD-Soundmachine
Acaricia
05/01/2020
Deutschland
Geverifieerde koper
Das Gerät ist verbraucherfreundlich zu bedienen
Weihnachtsgeschenk für meine Frau. Ich lag goldrichtig und sie hat sich sehr gefreut. Trotz allen MP 3 Playern kann meine Frau endlich ihre CD Sammlung hören. Es ist ein wunderbares Gerät.
Voordelen
Leicht und übersichtlich zu bedienen
Nadelen
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Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ700T CD-Soundmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ700T CD-Soundmachine