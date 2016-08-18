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  • Geniet draadloos van krachtige muziek, waar u ook bent
  • Geniet draadloos van krachtige muziek, waar u ook bent
  • Geniet draadloos van krachtige muziek, waar u ook bent
  • Geniet draadloos van krachtige muziek, waar u ook bent
  • Geniet draadloos van krachtige muziek, waar u ook bent
  • Geniet draadloos van krachtige muziek, waar u ook bent
  • Geniet draadloos van krachtige muziek, waar u ook bent
  • Geniet draadloos van krachtige muziek, waar u ook bent

Niet meer leverbaar

CD-soundmachine

AZ700T/12

3.7
| (11) Reviews & awards
Geniet draadloos van krachtige muziek, waar u ook bent
De draagbare CD-soundmachine van Philips is een krachtig geluidssysteem dat u overal mee naartoe kunt nemen dankzij draadloze One-Touch NFC-connectiviteit voor eenvoudig koppelen via Bluetooth. Of speel uw nummers op USB, CD en MP3-CD af.
Bekijk alle voordelen

Geniet draadloos van krachtige muziek, waar u ook bent

  • Bluetooth® en NFC

  • Directe aansluiting op USB

  • 12 W

Uw muziek draadloos streamen via Bluetooth™ vanaf uw smartphone

Uw muziek draadloos streamen via Bluetooth™ vanaf uw smartphone

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen

Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen

Koppel Bluetooth-apparaten gemakkelijk met één druk op de knop dankzij NFC-technologie (Near Field Communications). Tik op een NFC-smartphone of -tablet op het NFC-gebied van een luidspreker om de luidspreker in te schakelen, het koppelen via Bluetooth te starten en te beginnen met het streamen van muziek.

Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek

Technische specificaties

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Recensies

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3.7

van 5

11

Reviews & awards

3

18/08/2016

België

België

Geverifieerde koper

een up-to-date toestel. prima

nu kan ik ook muziek beluisteren met de android smartphone door de Philips CD-soundmachine AZ700T via bluetooth of NFC

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ700T CD-soundmachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ700T CD-soundmachine

27/09/2024

Deutschland

Deutschland

Super Radio

Geiles Radio!Ich benutze es sehr oft und bin zufrieden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ700T CD-Soundmachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ700T CD-Soundmachine

05/01/2020

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Das Gerät ist verbraucherfreundlich zu bedienen

Weihnachtsgeschenk für meine Frau. Ich lag goldrichtig und sie hat sich sehr gefreut. Trotz allen MP 3 Playern kann meine Frau endlich ihre CD Sammlung hören. Es ist ein wunderbares Gerät.

Voordelen

Leicht und übersichtlich zu bedienen

Nadelen

.......................................................

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ700T CD-Soundmachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ700T CD-Soundmachine

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