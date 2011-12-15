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Niet meer leverbaar
AZ3856/12
Krachtig draagbaar geluidssysteem
Dankzij de mogelijkheid om direct af te spelen vanaf USB, Bass Reflex-luidsprekers en een totaal uitgangsvermogen van 2 x 4 W RMS geniet u met deze Philips AZ3856/12 CD-soundmachine optimaal van de digitale muziek op uw draagbare apparaat. Altijd. Overal.
8 W
USB en cassette
Digitale afstemming
Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.
Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.
Creëer op elk gewenst moment een persoonlijke luisteromgeving door een hoofdtelefoon aan te sluiten op dit Philips-apparaat. Door uw eigen hoofdtelefoon aan te sluiten, kunt u op elk volume van uw favoriete muziek genieten zonder anderen te storen.
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4.1
van 5
30
Reviews & awards
15/12/2011
België
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ3856 CD-soundmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ3856 CD-soundmachine
fredrik
24/05/2012
Nederland
prettig app.
heel gebruiks vriendelijk,heb er regelmatig veel plezier van, zowel in huis als in de tuin.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ3856 CD-soundmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ3856 CD-soundmachine
13/01/2012
Nederland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ3856 CD-soundmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ3856 CD-soundmachine
Zet het volume van de set niet regelmatig hoger dan 85 decibel. Dit kan uw gehoor beschadigen.