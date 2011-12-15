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Niet meer leverbaar

CD-soundmachine

AZ3856/12

4.1

| (30) Reviews & awards

Krachtig draagbaar geluidssysteem

Dankzij de mogelijkheid om direct af te spelen vanaf USB, Bass Reflex-luidsprekers en een totaal uitgangsvermogen van 2 x 4 W RMS geniet u met deze Philips AZ3856/12 CD-soundmachine optimaal van de digitale muziek op uw draagbare apparaat. Altijd. Overal.

Bekijk alle voordelen

met een totaal uitgangsvermogen van 8 W RMS

Krachtig draagbaar geluidssysteem

  • 8 W

  • USB en cassette

  • Digitale afstemming

MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

Stereo-hoofdtelefoonaansluiting voor meer luisterplezier

Creëer op elk gewenst moment een persoonlijke luisteromgeving door een hoofdtelefoon aan te sluiten op dit Philips-apparaat. Door uw eigen hoofdtelefoon aan te sluiten, kunt u op elk volume van uw favoriete muziek genieten zonder anderen te storen.

Technische specificaties

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Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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4.1

van 5

30

Reviews & awards

15/12/2011

België

België

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ3856 CD-soundmachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ3856 CD-soundmachine

24/05/2012

Nederland

Nederland

prettig app.

heel gebruiks vriendelijk,heb er regelmatig veel plezier van, zowel in huis als in de tuin.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ3856 CD-soundmachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ3856 CD-soundmachine

13/01/2012

Nederland

Nederland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ3856 CD-soundmachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ3856 CD-soundmachine

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Zet het volume van de set niet regelmatig hoger dan 85 decibel. Dit kan uw gehoor beschadigen.