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Niet meer leverbaar
AZ1880/12
Geweldig geluid in een mooie vormgeving
De Philips CD-soundmachine laat u altijd en overal op volle kracht genieten van de digitale muziek op uw muziekspeler. Met USB Direct en een eenvoudige opnamefunctie voor MP3-bestanden zonder tussenkomst van een PC.
5 W
CD's rippen
Digitale afstemming
U hoeft alleen maar uw USB-apparaat voor massaopslag aan te sluiten op de USB-poort van het Philips-audiosysteem en vervolgens kunt u uw favoriete muziek vanaf CD's opnemen op uw USB-apparaat of MP3-speler, en dat met één druk op de knop en zonder computer.
Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.
Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.
3.4
van 5
28
Reviews & awards
Juul
03/04/2015
België
Geverifieerde koper
Mooi design, werkt prima en heeft heel mooi en warm geluid.
Deze soundmachine, met afstandsbediening, heeft vele mogelijkheden. Toestel werkt perfect en is een echte aanrader.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ1880 CD-soundmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ1880 CD-soundmachine
Bas2013
13/06/2013
Nederland
Uitstekend toestel
Prima geluid en gebruiksgemak. Vanaf aanschaf veel plezier beleefd aan dit toestel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ1880 CD-soundmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ1880 CD-soundmachine
Marcw
09/10/2011
Nederland
Mooi vormgegeven digitale muziekspeler
De Philips AZ1880 is een zeer mooi vormgegeven radio, cd, mp3 speler die makkelijk te bedienen is. Samen met de Philips GoGear heb ik een mooie en makkelijke muziek combinatie die overal te gebruiken is. Met het vermogen en de geluidskwaliteit van de AZ1880 zijn zelfs feestjes, borrles en barbq's van muziek te voorzien!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ1880 CD-soundmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ1880 CD-soundmachine