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Niet meer leverbaar
AZ1850/12
Draagbaar geluid van topklasse
De Philips CD-soundmachine bevrijdt uw digitale muziek van de beperkingen van draagbare muziekspelers. U kunt overal en altijd op volle kracht van uw muziek genieten.
USB
Digitale afstemming
Met een handige afstandsbediening voor meer bedieningsgemak hoeft u alleen nog maar te gaan zitten en te ontspannen.
Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.
Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.
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4.2
van 5
5
Reviews & awards
Hiddinga
21/12/2011
Nederland
Mooi product
Ziet er goed uit, doet wat het moet doen. Mijn kinderen zijn er helemaal trots op. Zeker ook met de mp3 faciliteit en de afstandsbediening!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ1850 CD-soundmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ1850 CD-soundmachine
Pa900
04/10/2011
United Kingdom
Excellent product
I have recently baught a cd player as a replacement for my old Philips AZ1570 cd player which I have had for ten years, but it has now come to the end of its life. The sound quality from my new player Philips AZ1850 boombox and the one I owned before are both excellent and powerful. The four speakers let you hear evrey little sound which you can miss on a player with no bass and surround sound. Since I was inpressed by the life span and performance of my old player I decided to buy another philips player and hopefully get some years and enjoyment from it. I like the usb port feature on my new player because I can use my player as an mp3 docking station.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ1850 CD Soundmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ1850 CD Soundmachine
Ronald43
03/12/2009
Nederland
Geweldige boombox
Ik was op zoek naar een goed draagbaar audiosysteem en dat viel niet mee. Grote spelers op de portable audiomarkt zoals Panasonic en Sony maken vrijwel geen soundmachines meer en wat vaak overblijft zijn rammelige apparaatjes van bedenkelijke kwaliteit. Daarom was ik aangenaam verrast dat Philips met deze fraaie soundmachine op de proppen kwam. Wat me meteen opviel was dat Philips de AZ1850 heeft uitgerust met een 2-weg luidsprekersysteem, en dat is te horen! De geluidskwaliteit steekt met kop en schouders boven de concurrenten uit. Bovendien is het geluid naar je persoonlijke voorkeur aan te passen m.b.v. een equalizer. Aangepast aan de 21ste eeuw onbreekt ook de USB-aansluiting niet. Een punt van kritiek: de AZ1850 geeft geen ID3-tags weer bij het afspelen van MP3-bestanden, en dat maakt het zoeken naar nummers wel omslachtig. Misschien een tip voor de makers bij Philips... Desalniettemin een geweldige boombox waar ik erg blij mee ben!
Deze review is gemaakt voor AZ1850 CD-soundmachine
Deze review is gemaakt voor AZ1850 CD-soundmachine