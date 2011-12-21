Ik was op zoek naar een goed draagbaar audiosysteem en dat viel niet mee. Grote spelers op de portable audiomarkt zoals Panasonic en Sony maken vrijwel geen soundmachines meer en wat vaak overblijft zijn rammelige apparaatjes van bedenkelijke kwaliteit. Daarom was ik aangenaam verrast dat Philips met deze fraaie soundmachine op de proppen kwam. Wat me meteen opviel was dat Philips de AZ1850 heeft uitgerust met een 2-weg luidsprekersysteem, en dat is te horen! De geluidskwaliteit steekt met kop en schouders boven de concurrenten uit. Bovendien is het geluid naar je persoonlijke voorkeur aan te passen m.b.v. een equalizer. Aangepast aan de 21ste eeuw onbreekt ook de USB-aansluiting niet. Een punt van kritiek: de AZ1850 geeft geen ID3-tags weer bij het afspelen van MP3-bestanden, en dat maakt het zoeken naar nummers wel omslachtig. Misschien een tip voor de makers bij Philips... Desalniettemin een geweldige boombox waar ik erg blij mee ben!