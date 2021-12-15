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Niet meer leverbaar

CD-soundmachine

AZ1837/12

3.1

| (7) Reviews & awards

Overal en altijd muziek

Slim en opvallend ontwerp voor muziek via verschillende bronnen, zoals USB Direct, MP3-CD's, radio

Bekijk alle voordelen

Overal en altijd muziek

  • Stijlvol

  • USB

Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-stations

Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-stations

U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.

MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.

MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Technische specificaties

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Recensies

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3.1

van 5

7

Reviews & awards

3

15/12/2021

Italia

Italia

Utilissimo e comodo

Utile e comodo,design elegante, utilissimo l'attacco usb

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ1837 Stereo CD

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ1837 Stereo CD

17/12/2013

España

España

Ligero y buena acústica.

Fácil de usar. Muy ligero permite llevarlo a todas partes y tiene buena acústica.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ1837 CD Soundmachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ1837 CD Soundmachine

15/07/2012

France

France

Très bon produit, facile d'utilisation

Très bon produit, rapport qualité prix bon Utilisation facile sauf recherche station trop proche, manque affichage digital de la station

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ1837 Lecteur de CD

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ1837 Lecteur de CD

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