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AZ127/12
CD
cassette
Philips staat bekend als fabrikant van producten die compatibel zijn met veel typen discs. Met dit audiosysteem kunt u genieten van muziek op CD, CD-R en CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) betekent dat uw audiosysteem zowel CD-Recordable (CD-R) als CD-Rewritable (CD-RW) kan afspelen. Op CD-R-discs kunt u één keer iets opnemen en u kunt ze afspelen op elke willekeurige audio-CD-speler. CD-RW-discs zijn daarentegen geschikt voor meerdere keren opnemen of beschrijven, en u kunt ze alleen afspelen op een compatibele audio-CD-speler.
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Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.
3.5
van 5
17
Reviews & awards
kuifje64
02/12/2013
België
zeer goed produkt - handig in gebruik
Goed produkt, handig te bedienen, redelijk mooi designmodel. Goede klank en overal mee te nemen indien voorzien van batterijen.Kortom een aanrader
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ127 CD-soundmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ127 CD-soundmachine
emmeke
02/12/2013
België
Degelijk product
Prima, no-nonsense soundmachine. Robuust design en goede geluidskwaliteit, ook bij het afspelen van cassettes. Erg tevreden mee.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ127 CD-soundmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ127 CD-soundmachine
delboy 1214
17/04/2021
United Kingdom
Geverifieerde koper
great CD and Music Cassette Player
it was really great for me to buy this CD and Cassette Player, and use it a lot. it plays all the cds, and music cassettes very well, and the sound quality is great,its very easy to use,both on mains electricity, and on batteries,and the radio is also great to listen to as well.
Voordelen
works very well
Nadelen
nothing to report
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ127 CD Soundmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ127 CD Soundmachine