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Niet meer leverbaar
Overal en altijd muziek
U geniet van de eenvoudige dingen in het leven en u houdt het graag ongecompliceerd. Dankzij de gebruiksvriendelijke functies en het compacte, draagbare ontwerp van deze CD-soundmachine van Philips kunt u optimaal genieten van uw favoriete muziek.
Zwart
Philips staat bekend als fabrikant van producten die compatibel zijn met veel typen discs. Met dit audiosysteem kunt u genieten van muziek op CD, CD-R en CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) betekent dat uw audiosysteem zowel CD-Recordable (CD-R) als CD-Rewritable (CD-RW) kan afspelen. Op CD-R-discs kunt u één keer iets opnemen en u kunt ze afspelen op elke willekeurige audio-CD-speler. CD-RW-discs zijn daarentegen geschikt voor meerdere keren opnemen of beschrijven, en u kunt ze alleen afspelen op een compatibele audio-CD-speler.
0
Dankzij de functie "shuffle/herhalen" hoeft u de muziek die u afspeelt niet altijd in dezelfde volgorde te beluisteren. Nadat u uw favoriete nummers in de speler hebt geladen, hoeft u alleen maar een van de modi "shuffle" of "herhalen" te kiezen om uw nummers in een andere volgorde af te spelen. Geniet van een unieke muziekervaring telkens wanneer u uw speler aansluit.
4.5
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
gibo
13/11/2013
Italia
fonte di ispirazione
Grande prodotto... è stato fonte di ispirazione per la tesi sulla progettazione e sviluppo di prodotto.... soprattutto per la presenza del marchio "designed and developed by Philips, Holland" .... Grazie Philips!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ100B Stereo CD
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ100B Stereo CD
Flavietto
02/09/2013
Italia
Semplice, pratico da usare ed efficiente
Il prodotto è molto valido per chi ha bisogno di praticità, semplicità con una adeguata qualità
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ100B Stereo CD
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ100B Stereo CD