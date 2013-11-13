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Niet meer leverbaar

CD-soundmachine

AZ100B/12

4.5

| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Overal en altijd muziek

U geniet van de eenvoudige dingen in het leven en u houdt het graag ongecompliceerd. Dankzij de gebruiksvriendelijke functies en het compacte, draagbare ontwerp van deze CD-soundmachine van Philips kunt u optimaal genieten van uw favoriete muziek.

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Overal en altijd muziek

  • Zwart

CD's, CD-R's en CD-RW's afspelen

CD's, CD-R's en CD-RW's afspelen

Philips staat bekend als fabrikant van producten die compatibel zijn met veel typen discs. Met dit audiosysteem kunt u genieten van muziek op CD, CD-R en CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) betekent dat uw audiosysteem zowel CD-Recordable (CD-R) als CD-Rewritable (CD-RW) kan afspelen. Op CD-R-discs kunt u één keer iets opnemen en u kunt ze afspelen op elke willekeurige audio-CD-speler. CD-RW-discs zijn daarentegen geschikt voor meerdere keren opnemen of beschrijven, en u kunt ze alleen afspelen op een compatibele audio-CD-speler.

FM-tuner voor radio-ontvangst

0

CD shuffle/herhalen voor een persoonlijke muziekervaring

CD shuffle/herhalen voor een persoonlijke muziekervaring

Dankzij de functie "shuffle/herhalen" hoeft u de muziek die u afspeelt niet altijd in dezelfde volgorde te beluisteren. Nadat u uw favoriete nummers in de speler hebt geladen, hoeft u alleen maar een van de modi "shuffle" of "herhalen" te kiezen om uw nummers in een andere volgorde af te spelen. Geniet van een unieke muziekervaring telkens wanneer u uw speler aansluit.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

13/11/2013

Italia

Italia

fonte di ispirazione

Grande prodotto... è stato fonte di ispirazione per la tesi sulla progettazione e sviluppo di prodotto.... soprattutto per la presenza del marchio "designed and developed by Philips, Holland" .... Grazie Philips!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ100B Stereo CD

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ100B Stereo CD

02/09/2013

Italia

Italia

Semplice, pratico da usare ed efficiente

Il prodotto è molto valido per chi ha bisogno di praticità, semplicità con una adeguata qualità

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ100B Stereo CD

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ100B Stereo CD

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