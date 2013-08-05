100% woman proof! Erg handig apparaat. Het installeren is ook voor een vrouw (ik ben totaal niet handig) een fluit van een cent, het kostte mij exact 3 minuten om dit ding aan de praat te krijgen. Je hebt voor installatie alleen stroom en wifi nodig. Moest wel even uitvogelen hoe de Air Studio app werkte (vanaf iPhone 5), en hoe ik hem om kon zetten van TuneIn Radio naar bv m’n iTunes, maar ook dat werkt prefect als je doorhebt wat je moet doen. Het geluid is verbazingwekkend goed, scherp en helder. Tevens met het afspelen van klassieke muziek ligt de focus niet enkel op de lage bas/ tonen (wat je bij veel concurrerende wireless hifi speakers wel hebt). Alle typen muziek zijn erg goed af te spelen en klinken kraak helder. Alsof de artiest het live voor je speelt. De snelkeuze toetsen aan de rechterzijkant zijn er handig als je je telefoon niet bij de hand hebt kun je hem alsnog gemakkelijk aanzetten en bv via de snelkeuze een radiozender opzetten. Het is een eyecatcher in de woonkamer, de vormgeving en afwerking zijn strak en chic, prachtig om te zien. Enige minpuntje: het lijkt soms of er wat vetraging in de app zit waardoor ik als ik het geluid zachter zet hij pas 1 sec later een reactie geeft waardoor hij te snel te hard of te zacht gaat. Maar dat zal vast met een volgende update verholpen zijn. Kortom: Erg fijn apparaat! En absoluut waar voor je geld.