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Niet meer leverbaar

Philips FidelioA5 draadloze HiFi-luidspreker

AW5000/10

2.7

| (109) Reviews & awards

1 Prijs

Al uw muziek in HiFi-geluid. Draadloos.

Beluister uw muziek draadloos en in HiFi-geluid met de Philips Fidelio draadloze HiFi-luidspreker. U streamt muziek moeiteloos en geniet dankzij de vier HiFi-drivers van een krachtig en meeslepend geluid.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Al uw muziek in HiFi-geluid. Draadloos.

  • HiFi-stereogeluid

  • 60 W, 4 HiFi-drivers

  • Analoog-in

Bedien muziek vanaf uw mobiele apparaat met AirStudio+ Lite

Bedien muziek vanaf uw mobiele apparaat met AirStudio+ Lite

De app is beschikbaar in de Apple App store en via Google Play, en detecteert automatisch mobiele en andere compatibele apparaten die op uw Wi-Fi-thuisnetwerk zijn aangesloten, waarna u direct toegang hebt tot uw muziek. Bedien afspeelmogelijkheden, volume, geluidsinstellingen, en ook onlinemuziekdiensten en internetradio vanaf elk apparaat, waar dan ook.

Schuine luidspreker voor vol stereogeluid

Schuine luidspreker voor vol stereogeluid

De luidspreker beschikt over professionele HiFi-drivers die in een speciale schuine hoek zijn geplaatst, en zo het meest uitgebreide en meeslepende klankbereik produceren dat mogelijk is. De plaatsing van de drivers zorgt voor een onovertroffen, dynamische geluidskwaliteit, ongeacht waar in de kamer u zich bevindt. Dankzij het unieke ontwerp passen de luidsprekers ook onopvallend in uw interieur.

Audio-ingang

Audio-ingang

Naast de draadloze optie, is er ook een toegevoegde audio-ingang waarmee u externe muziekbronnen op het Philips-systeem kunt aansluiten. Sluit eenvoudigweg de luidsprekers aan op de lijningang, audio-uitgang of hoofdtelefoonaansluiting van een mediaspeler - zoals uw CD/DVD-speler, TV of MP3-speler.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Afbeelding van AWARD-961310

Recensies

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2.7

van 5

109

Reviews & awards

05/08/2013

Nederland

Nederland

Gemakkelijk in gebruik en zeer goed geluid

100% woman proof! Erg handig apparaat. Het installeren is ook voor een vrouw (ik ben totaal niet handig) een fluit van een cent, het kostte mij exact 3 minuten om dit ding aan de praat te krijgen. Je hebt voor installatie alleen stroom en wifi nodig. Moest wel even uitvogelen hoe de Air Studio app werkte (vanaf iPhone 5), en hoe ik hem om kon zetten van TuneIn Radio naar bv m’n iTunes, maar ook dat werkt prefect als je doorhebt wat je moet doen. Het geluid is verbazingwekkend goed, scherp en helder. Tevens met het afspelen van klassieke muziek ligt de focus niet enkel op de lage bas/ tonen (wat je bij veel concurrerende wireless hifi speakers wel hebt). Alle typen muziek zijn erg goed af te spelen en klinken kraak helder. Alsof de artiest het live voor je speelt. De snelkeuze toetsen aan de rechterzijkant zijn er handig als je je telefoon niet bij de hand hebt kun je hem alsnog gemakkelijk aanzetten en bv via de snelkeuze een radiozender opzetten. Het is een eyecatcher in de woonkamer, de vormgeving en afwerking zijn strak en chic, prachtig om te zien. Enige minpuntje: het lijkt soms of er wat vetraging in de app zit waardoor ik als ik het geluid zachter zet hij pas 1 sec later een reactie geeft waardoor hij te snel te hard of te zacht gaat. Maar dat zal vast met een volgende update verholpen zijn. Kortom: Erg fijn apparaat! En absoluut waar voor je geld.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AW5000 A5 draadloze HiFi-luidspreker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AW5000 A5 draadloze HiFi-luidspreker

14/12/2012

Nederland

Nederland

Ik ben van mening dat het Philips Grande A5 draadloze HIFI luidspreker mag heten.

Sinds 28 November 2012 testen wij thuis de Philips Fidelio A5. Inderdaad, wij allemaal maken er dagelijks langdurig gebruik van. Wat een geweldige uitvinding en het geluid is geweldig. Onze zoon van 5 vraagt verschillende malen of we muziek aan willen zetten. In onze ruime woonkamer van 50m2 komt het geluid uit dit apparaat goed tot zijn recht. Ze noemen het systeem ook wel de Philips A5 draadloze HIFI luidspreker Grande. Ik ben van mening dat het Philips Grande A5 draadloze HIFI luidspreker mag heten. Het geluid is Grande! Het gebruikersgemak is Grande! De vormgeving is Grande!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AW5000 A5 draadloze HiFi-luidspreker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AW5000 A5 draadloze HiFi-luidspreker

14/12/2012

Nederland

Nederland

Ik ben van mening dat het Philips Grande A5 draadloze HIFI luidspreker mag heten.

Sinds 28 November 2012 testen wij thuis de Philips Fidelio A5. Inderdaad, wij allemaal maken er dagelijks langdurig gebruik van. Wat een geweldige uitvinding en het geluid is geweldig. Onze zoon van 5 vraagt verschillende malen of we muziek aan willen zetten. In onze ruime woonkamer van 50m2 komt het geluid uit dit apparaat goed tot zijn recht. Ze noemen het systeem ook wel de Philips A5 draadloze HIFI luidspreker Grande. Ik ben van mening dat het Philips Grande A5 draadloze HIFI luidspreker mag heten. Het geluid is Grande! Het gebruikersgemak is Grande! De vormgeving is Grande!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AW5000 A5 draadloze HiFi-luidspreker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AW5000 A5 draadloze HiFi-luidspreker

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Voorwaarden

  1. Napster is alleen beschikbaar in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.