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AS360/12
Muziek streamen en uw Android-telefoon opladen
De bijzonder stijlvolle AS360-luidspreker produceert fantastisch geluid. Stream draadloos muziek van uw telefoon via Bluetooth voor moeiteloos luisterplezier, dock de telefoon om deze snel op te laden of laad een tweede apparaat op via USB.
Bluetooth®
voor Android
USB-aansluiting voor opladen
10 W, batterij of netspanning
Met de widget Bluetooth Audio Connect van Philips, verkrijgbaar via Google Play, kunt u uw mobiele apparaat eenvoudig verbinden en koppelen met elk gewenst Bluetooth-apparaat van Philips. Raak de widget aan om automatisch een Philips Bluetooth-audioapparaat toe te voegen en hiermee een verbinding tot stand te brengen. Zodra het apparaat is gekoppeld, kunt u het een andere naam en ander pictogram geven. U kunt meerdere Philips-audioapparaten koppelen via de widget, zodat u eenvoudig kunt wisselen tussen Bluetooth-apparaten. Raak het gewenste Philips-audioapparaat aan en begin met streamen.
Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.
De geavanceerde technologie tilt geluid dat wordt gestreamd via Bluetooth® naar een hoger niveau. Standaard maakt Bluetooth®-audio gebruik van de SBC-codec, die is ontworpen voor eenvoudige audiotransmissie. Dit tot teleurstelling en ontevredenheid van veel luisteraars. De luidspreker van Philips is echter uitgerust met de draadloze Bluetooth®-aptX®-technologie voor HiFi-kwaliteit voor een rijk, krachtig en kraakhelder geluid. De luidspreker is compatibel met de nieuwste Android™-smartphones, -tablets en andere apparaten en levert de audiokwaliteit die u tegenwoordig mag verwachten. Draadloze muziek klonk nog nooit zo goed.
4.2
van 5
10
Reviews & awards
DerHamburger
05/05/2014
Deutschland
Praller Sound für schlankes Geld
Ich habe mir das Dock gekauft, da wir in der Familie drei Android Geräte besitzen und dieses Angebot (neben den unzähligen iPod-Docks) endlich auch ein geeignetes Gerät für Android Smartphones darstellte. Unsere Erwartungen haben sich komplett erfüllt. Seid mittlerweile 6 Monaten ist das Dock im Betrieb und eignet sich für unsere Ansprüche total: -Möglichkeit als Handyladestation -gute Reichweite beim Bluetooth -lange Akkustandzeiten -für diesen Preis vernünftiger Klang & Sound -einfache Handhabung Ich empfehle dieses Dock als preiswerte Alternative (neben vielen hochpreisigen Modellen), wenn "solide & normale" Sound-Ansprüche gestellt werden und eine Verwendung im Haus und/oder Garten gedacht ist. Einzig die Verstellmöglichkeit des Micro-USB-Connectors finde ich etwas überflüssig, stört aber nicht. Alles in allem: Note 1-
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Deze review is gemaakt voor AS360 Kabelloses Lautsprecherdock
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Christoph63
14/12/2013
Deutschland
Flexible Dockingstation
Mit dem neuen Flexidock der AS360-Dockingstation gehören Anschlussprobleme der Vergangenheit an. Egal in welcher Richtung und auf welcher Seite die Anschlussbuchse am Smartphone sitzt, die Verschiebemöglichkeit nach rechts und links, die 180 Grad-Drehmöglichkeit sowie die integrierte Höhenverstellung am Flexidock, garantieren eine sichere Verbindung – egal, welches Android-Smartphone angeschlossen wird. Bei mir hat die Flexidock-Verstellung einwandfrei funktioniert und mein Smartphone hat sich sofort stabil mit der Dockingstation verbunden, kann Musik abspielen und wird geladen. Wer kein Android-Smartphone besitzt, kann die Dockingstation auch über Bluetooth ansteuern. Bei jedem Einschalten der Station wird automatisch nach Bluetooth-fähigen Geräten gesucht und mein Notebook wird auch prompt gefunden. Ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen, wird die Verbindung aufgebaut und Musik ertönt. Für beste Klangqualität unterstützt das AS360-Dock zur Musikübertragung modernes „Bluetooth-Aptx-Streaming“. Allerdings muss auch das Sendegerät diesen Bluetooth-Standard beherrschen, damit der gute Sound zum Tragen kommt. Darüber hinaus sind noch zwei weitere nette Features integriert, um die Flexibilität der Dockingstation zu erhöhen. Zum einen gibt es an der Rückseite eine USB-Ladebuchse, um auch Geräte, die nicht über das Flexidock mit der Dockingstation verbunden sind, aufladen zu können. Zum anderen findet sich ebenfalls auf der Rückseite ein 3,5-Millimeter-Audio-Eingang, über den Geräte angeschlossen werden können, die nicht kabellos arbeiten und lediglich über eine Ausgangbuchse verfügen, wie zum Beispiel ältere MP3-Player. Die Klangqualität des AS360 mit seinen zwei knapp 6,5-Zentimeter großen Lautsprechern (Durchmesser) inklusive Bassreflex-System, geht voll in Ordnung. Die Bässe klingen dynamisch, die Mitten und Höhen differenziert. Die Ausgangsleistung ist mit 10 Watt angegeben – das ist eine Lautstärke, mit der sich bei Bedarf leicht ein größeres Zimmer beschallen lässt. Praktisch ist der integrierte Lautstärkeregler auf der Oberseite der Dockingstation, falls mal das Telefon klingelt und schnell leise gestellt werden muss. Fazit: Wer sich von seiner Dockingstation nicht das zu verwendende Musikabspielgerät vorschreiben lassen möchte, ist mit dem neuen AS360-Dock gut beraten – denn gleich drei verschiedene Verbindungsmöglichkeiten stehen hier zur Auswahl. Für gutes Geld man ein Dockingsystem mit dynamischem Klang, in edlem Anthrazit und Chrom-Design, das einen auch mal in den Garten begleitet. Denn der Clou des AS360 ist: Neben der Stromversorgung mittels des beiliegenden Netzteils ist auch ein netzunabhängiger Betrieb mit vier AA-Batterien möglich, und das laut Hersteller acht Stunden lang.
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Agentknalli
06/12/2013
Deutschland
Gerät mit viel Power
Das Gerät macht einen wertigen Eindruck. Ausgestattet ist es mit einem flexiblen Mirco-USB Anschluss den man mittels eines Rädchens in der Höhe verstellen kann und der auch noch drehbar ist. Hinten besitzt das Gerät einen USB-Ausgang und einen Line-Eingang sowie den Anschluss für das Netzteil. Die Lautstärkeregler sind unter der silbernen Abdeckplatte verborgen und lassen sich darüber drücken. Die Dockingstation lässt sich völlig unkompliziert bedienen. Die Verbindung mit Bluetooth mit dem IPAD und Iphone klappt sehr gut. Der flexible Micro-USB-Anschluss auf der Oberseite ist wirklich eine gute Idee. Damit kann das Androidgerät mit der Dockingstation verbunden werden und wird auch noch geladen. Applegeräte kann man über den USB Ausgang laden. Überrascht war ich von der enormen Lautstärke die das kleine Gerät entfachen kann. Damit kann man auch locker eine Grillparty im Freien beschallen. Im Büro konnte ich nicht voll aufdrehen ohne die Nachbarn zu stören. Das Gewicht des Gerätes zeigt an, dass entsprechend hochwertige Lautsprecher verbaut sind. Wer also einen kleinen Allrounder für den Schreibtisch sucht den er dank des Batteriefaches auch noch mitnehmen kann, ist mit dem Philips gut beraten.
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