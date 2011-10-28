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Docking speaker met Bluetooth

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Docking speaker met Bluetooth

AS351/05

Docking speaker met Bluetooth

Niet meer leverbaar

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Software & Drivers

Firmwaregeschiedenis

  • versie: V017.00f.900
  • PDF bestand, 51.6 kB
  • 28 October 2011

Firmware-instructies

  • versie: V1.2
  • PDF bestand, 262.4 kB
  • 28 October 2011

Handleidingen en documentatie

Snelstartgids

  • PDF bestand, 3.6 MB
  • 4 December 2023

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 653 kB
  • 9 December 2023

Veelgestelde vragen