Ben er wel redelijk tevreden mee jammer dat bij batterij gebruik deze snel leeg zijn maar ook dat naargelang de kracht van de batterijen het volume ook steeds minder wordt. Ook heb ik het vermoeden dat zelfs uitgeschakeld er (batterij) stroom wordt gebruikt want na enige dagen zijn vol opgeladen batterijen gewoon bijna leeg gezogen en nogmaals het apparaat staat echt uit. Voor de rest eenvoudig in gebruik kind kan de was doen en er komt een zeer goed geluid uit met meer dan voldoende bas.