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Niet meer leverbaar

Draadloos luidsprekerstation

AS170/12

2

| (2) Reviews & awards

Muziek streamen en uw Android-telefoon opladen

Geniet van geweldig geluid terwijl de AS170 uw Android-telefoon razendsnel oplaadt. Compatibel met alle Bluetooth-apparaten voor eenvoudige muziekstreaming. Deze luidspreker wekt u zelfs met radiomuziek.

Bekijk alle voordelen

Muziek streamen en uw Android-telefoon opladen

  • Bluetooth®

  • voor Android

  • FM

  • 6 W

Slim ontworpen FlexiDock voor uw Android-telefoon

De verbeterde versie van Philips FlexiDock heeft een micro-USB-aansluiting, ideaal voor uw Android-telefoon. Dankzij het gladde en ronde ontwerp van de aansluiting is het dockingmechanisme geschikt voor elke Android-telefoon. Het systeem is maximaal aanpasbaar. Schuif de aansluiting naar links of rechts of draai de aansluiting zodat deze aansluit op de locatie van de micro-USB-aansluiting op uw telefoon. Deze extreme flexibiliteit is ongekend en is ontworpen voor Android-telefoons van verschillende fabrikanten, zonder een gestandaardiseerde locatie van de micro-USB-aansluiting.

Draadloos muziek streamen via Bluetooth

Draadloos muziek streamen via Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

Widget voor Android-telefoons voor eenvoudig koppelen via Bluetooth

Met de widget Bluetooth Audio Connect van Philips, verkrijgbaar via Google Play, kunt u uw mobiele apparaat eenvoudig verbinden en koppelen met elk gewenst Bluetooth-apparaat van Philips. Raak de widget aan om automatisch een Philips Bluetooth-audioapparaat toe te voegen en hiermee een verbinding tot stand te brengen. Zodra het apparaat is gekoppeld, kunt u het een andere naam en ander pictogram geven. U kunt meerdere Philips-audioapparaten koppelen via de widget, zodat u eenvoudig kunt wisselen tussen Bluetooth-apparaten. Raak het gewenste Philips-audioapparaat aan en begin met streamen.

Technische specificaties

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Recensies

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2.0

van 5

2

Reviews & awards

5
4
3
1

29/03/2014

España

España

no actualiza la hora ni manual. ni automaticamente

Tiene buen sonido. Conecta fácil a bluetooth. Tiene 2 alarmas

Deze review is gemaakt voor AS170 altavoz base inalámbrico

Deze review is gemaakt voor AS170 altavoz base inalámbrico

31/12/2013

España

España

BUEN SONIDO - MAL DESPERTADOR

El altavoz como tal cumple muy bien con su función pero no está a la altura como despertador. Tras probarlo, presenta varios inconvenientes. Las funciones básicas como despertador no son cómodas, el diseño limita mucho esas funciones. Considero que se podría haber enfocado más el producto a sus funciones. Se puede decir que no ha sido un acierto la compra.

Deze review is gemaakt voor AS170 altavoz base inalámbrico

Deze review is gemaakt voor AS170 altavoz base inalámbrico

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