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Betaal later met Klarna
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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
AS130/12
Niet meer leverbaar
Snelstartgids
Lokale reclamefolder
Kan ik gebeld worden als de telefoon in de dockluidspreker is geplaatst?
Kan ik de telefoon uit het Philips-apparaat halen terwijl ik muziek beluister?
Zijn er apps beschikbaar voor mijn docking-luidspreker?
Kan ik SMS-berichten en meldingen ontvangen wanneer mijn telefoon in het basisstation is geplaatst?
Hoe kan ik mijn Philips-apparaat schoonmaken?
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