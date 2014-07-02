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Niet meer leverbaar

Docking station voor iPod/iPhone

AJ7245D/12

4.7

| (3) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Word wakker met heerlijke muziek

Begin de dag goed met dit dockingsysteem van Philips. Het systeem beschikt over Bass Reflex-luidsprekers voor een diep en krachtig basgeluid, een uitgangsvermogen van 20 W RMS en een dock dat geschikt is voor elke iPod of iPhone met Lightning-aansluiting. De gratis Philips-app zorgt er bovendien voor dat u prettig wakker wordt en radio kunt luisteren.

Bekijk alle voordelen

met dit iPod/iPhone-docking station

Word wakker met heerlijke muziek

  • met Lightning-aansluiting

  • voor iPod/iPhone

  • FM, tweevoudig alarm

  • 20 W, back-up voor tijd en alarm

Back-up voor tijd en alarm zodat u zich nooit meer verslaapt, zelfs als de stroom uitvalt

Wanneer de stroom uitvalt, onthoudt deze slimme klok de tijd en uw instellingen. Het door u ingestelde alarm blijft actief door een vooraf geïnstalleerde batterij, zelfs wanneer het display niet werkt. Wanneer de stroom weer wordt ingeschakeld hoeft u de klok niet opnieuw in te stellen. Maar zelfs zonder stroom levert de batterij voldoende energie om het ingestelde alarm af te laten gaan, zodat u zich nooit meer zult verslapen.

Automatische tijdsynchronisatie via iPod/iPhone-dock met Lightning-aansluiting

Gratis HomeStudio-app voor aangenaam wakker worden en heerlijk muziek luisteren

Gratis HomeStudio-app voor aangenaam wakker worden en heerlijk muziek luisteren

Er is geen betere manier om wakker te worden of naar de radio te luisteren dan met de gratis Philips HomeStudio-app. Download de app gewoon via de Apple App Store en geniet van een massa boeiende functies. De geavanceerde alarminstellingen bieden bijvoorbeeld veel flexibiliteit; zo kunt u het volume, de duur, de datum en het geluid van uw wekker instellen. Bovendien beschikt u over een verbeterde gebruikersinterface wanneer u naar de radio luistert, met gebruiksvriendelijke functies voor voorkeuzezenders.

Technische specificaties

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Recensies

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4.7

van 5

3

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

02/07/2014

Italia

Italia

Prodotto veramente ottimo

Cercavo una dock station da regalare alla mia compagna per il suo iCoso (:D) ed ho trovato questo prodotto veramente ottimo. Facilità di utilizzo ed installazione, ottimo rapporto qualità/prezzo, discreto design, abbastanza compatto e facilmente trasportabile (vacanze, ecc..), robusto e con buone prestazioni audio. E' rimasta veramente contenta e l'utilizza quotidianamente, sia come sveglia, radio e lettore musicale, oltreché come caricabatteria alternativo. Veramente un bel prodotto!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7245D Docking station per iPod/iPhone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7245D Docking station per iPod/iPhone

07/09/2013

Italia

Italia

Eccellente

Ottimo design, semplice e quindi ideale per una radiosveglia. Suono veramente buono. All'altezza di un apparecchio stereo. Permette di svegliassi di buon umore. La gestione è inizialmente un po' poco intuitiva ma dopo un po' di pratica tutto s'apprende bene.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7245D Docking station per iPod/iPhone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7245D Docking station per iPod/iPhone

19/08/2013

Italia

Italia

Prodotto dalle caratteristiche buone

Cercavo un prodotto che offrisse radiosveglia e ricarica per iPhone 5, questo Philips è una delle uniche offerte di mercato, ma nel complesso è un ottimo compromesso tra qualità e prezzo.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7245D Docking station per iPod/iPhone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7245D Docking station per iPod/iPhone

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