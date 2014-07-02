Gratis HomeStudio-app voor aangenaam wakker worden en heerlijk muziek luisteren

Er is geen betere manier om wakker te worden of naar de radio te luisteren dan met de gratis Philips HomeStudio-app. Download de app gewoon via de Apple App Store en geniet van een massa boeiende functies. De geavanceerde alarminstellingen bieden bijvoorbeeld veel flexibiliteit; zo kunt u het volume, de duur, de datum en het geluid van uw wekker instellen. Bovendien beschikt u over een verbeterde gebruikersinterface wanneer u naar de radio luistert, met gebruiksvriendelijke functies voor voorkeuzezenders.