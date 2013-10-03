Na eerst de reviews hier te hebben gelezen, toch aangeschaft (ondanks diverse negatieve beoordelingen) En wat ik al vermoede bleek waar te zijn, vele beoordelingen zijn gebaseerd op een foutieve keuze van de koper. Mijn inziens hadden deze mensen beter een simpele 10 euro wekkerradio moeten kopen.Deze Phillips wekker radio heeft vele functies en heeft dus ook iets meer tijd nodig voor je alles weet te vinden. Maar eenmaal bekend met de werking, kost je misschien een uurtje, weet je dat je een top apparaat in huis hebt. De wek tijden zijn makkelijk in te stellen via de knoppen boven op het apparaat, display is goed en door gekozen witte cijfers op zwarte ondergrond rustgevend en niet storend, ik persoonlijk vind de laagste en middelste stand genoeg. het geluid is voor een wekker radio zeer goed voor een radio van deze kwaliteit. De ontvangst is ook redelijk tot goed, ondanks het snoertje als antenne.De vele voorkeurszenders zijn makkelijk als je de radio veel gebruikt, zelf gebruik ik ze niet, de zender waar ik mee gewekt wil worden zoek ik handmatig op. De knoppen op de achterkant zijn (zoals ik eerder vermelde) even wennen, maar als je eenmaal weet waar betreffende knop zit, is de werking hier ook niet te moeilijk van. Je kan de diverse wek geluiden op volume instellen, en je word niet wakker als ineens je wekker begint te schellen, maar het geluid komt langzaam op, voor het hele huis van de wekker wakker is heb jij je alarm al uitgezet of op de snooze knop gedrukt. Deze snooze button is goed te vinden in het midden bovenop het apparaat, de 2de wek tijd is ook erg makkelijk, en het instellen van week/weekend/door de weeks is makkelijk, ikzelf heb er weinig aan omdat ik een cyclus van ploegen van 2 om 2 om 2 heb. Ik heb nog geen echte minpunten gevonden, al zou ik als ik het toestel nu uit zou brengen Wifi een must vinden. Dat het toestel niet radiografisch gestuurd is maakt niks uit, via de backup batterij ben je ondanks stroomstoringen altijd up to date, misschien zelfs beter dan radiografisch want na een stroom onderbreking staat alles meteen weer op tijd, tevens zal je wekker afgaan bij een langdurige stroomuitval, hier zorgt de batterij voor. Enige wat je te doen staat is bij begin zomer/wintertijd even op de daarvoor bestemde knop te drukken en je wekker staat weer op tijd. Ik lees veel problemen met de temperatuur sensor, deze werkt bij mij perfect, de sensor hangt op zeker 3 meter met een muur er tussen en is altijd in verbinding. Volgens mij is de zuiverheid van meters redelijk tot goed, ik merk geen grote verschillen met bijvoorbeeld mijn thermostaat van de verwarming. Ik ben erg tevreden over deze wekkerradio, ondanks dat ik veel functies niet of nauwelijks gebruik. Conclusie, wil je een prachtig ontworpen wekker die echt heel mooi is, met veel extra functies dan is deze PHILIPS AJ7010/12 een must, de prijs mag iets hoger zijn, maar zeker zijn geld waard.