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Niet meer leverbaar
AJ7010/12
Word wakker met
Deze stijlvolle Philips-klokradio is een echte blikvanger waarmee u zich nooit hoeft te verslapen. Met de ingebouwde radio en natuurgeluiden bepaalt u zelf hoe u het liefst wakker wordt en dankzij de temperatuursensor weet u altijd de binnen- en buitentemperatuur.
Temperatuur binnens- en buitenshuis
Digitale FM/MW-tuner
Tweevoudig alarm
Wekfunctie voor weekdagen en weekend
Ontspannen of in slaap vallen met rustgevende geluiden op de achtergrond. De Philips-klokradio bevat een aantal vooraf geïnstalleerde, ontspannende muzieknummers. U kunt kiezen uit het geluid van een regenbui, ruisende golven, spamuziek en nog veel meer om in alle rust van te genieten.
U hoeft niet langer naar buiten om te weten hoe warm het er is. De Philips-klokradio geeft u de meest actuele beschikbare temperatuur. Dankzij de slimme temperatuursensor wordt op elk moment de buitentemperatuur weergegeven.
Wanneer de stroom uitvalt, onthoudt deze slimme klok de tijd en uw instellingen. Het door u ingestelde alarm blijft actief door een vooraf geïnstalleerde batterij, zelfs wanneer het display niet werkt. Wanneer de stroom weer wordt ingeschakeld hoeft u de klok niet opnieuw in te stellen. Maar zelfs zonder stroom levert de batterij voldoende energie om het ingestelde alarm af te laten gaan, zodat u zich nooit meer zult verslapen.
3.4
van 5
72
Reviews & awards
Ollie
03/10/2013
België
Geverifieerde koper
Zeer tevreden over aankoop van het product.
Kwalitatief hoogstaand , vele informatie en design is prachtig. Reeds aanbevolen en ook aangekocht , dat zegt toch ook veel.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7010 Klokradio met digitale tuner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7010 Klokradio met digitale tuner
Eddie57
31/07/2018
Nederland
buitensensor stuk
Mooie wekkerradio werkt goed Maar mijn buitensensor is stuk en nu staat de temeratuur op F wat nu
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7010 Klokradio met digitale tuner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7010 Klokradio met digitale tuner
Radjeshb
03/12/2015
Nederland
De Perfecte klokradio !
[Employee of philipsglobal] We hebben deze digitale klokradio al een geruime tijd en we kunnen deze niet meer missen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7010 Klokradio met digitale tuner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7010 Klokradio met digitale tuner