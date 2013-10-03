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Niet meer leverbaar

Klokradio met digitale tuner

AJ7010/12

3.4

| (72) Reviews & awards

Word wakker met

Deze stijlvolle Philips-klokradio is een echte blikvanger waarmee u zich nooit hoeft te verslapen. Met de ingebouwde radio en natuurgeluiden bepaalt u zelf hoe u het liefst wakker wordt en dankzij de temperatuursensor weet u altijd de binnen- en buitentemperatuur.

Bekijk alle voordelen

en word wakker met geluiden uit de natuur

Word wakker met

  • Temperatuur binnens- en buitenshuis

  • Digitale FM/MW-tuner

  • Tweevoudig alarm

  • Wekfunctie voor weekdagen en weekend

Dankzij de vooraf geïnstalleerde ontspannende muziek valt u rustig in slaap

Dankzij de vooraf geïnstalleerde ontspannende muziek valt u rustig in slaap

Ontspannen of in slaap vallen met rustgevende geluiden op de achtergrond. De Philips-klokradio bevat een aantal vooraf geïnstalleerde, ontspannende muzieknummers. U kunt kiezen uit het geluid van een regenbui, ruisende golven, spamuziek en nog veel meer om in alle rust van te genieten.

Temperatuurweergave voor zowel binnen- als buitentemperatuur

Temperatuurweergave voor zowel binnen- als buitentemperatuur

U hoeft niet langer naar buiten om te weten hoe warm het er is. De Philips-klokradio geeft u de meest actuele beschikbare temperatuur. Dankzij de slimme temperatuursensor wordt op elk moment de buitentemperatuur weergegeven.

Back-up voor tijd en alarm zodat u zich nooit meer verslaapt, zelfs als de stroom uitvalt

Wanneer de stroom uitvalt, onthoudt deze slimme klok de tijd en uw instellingen. Het door u ingestelde alarm blijft actief door een vooraf geïnstalleerde batterij, zelfs wanneer het display niet werkt. Wanneer de stroom weer wordt ingeschakeld hoeft u de klok niet opnieuw in te stellen. Maar zelfs zonder stroom levert de batterij voldoende energie om het ingestelde alarm af te laten gaan, zodat u zich nooit meer zult verslapen.

Technische specificaties

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Recensies

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3.4

van 5

72

Reviews & awards

03/10/2013

België

België

Geverifieerde koper

Zeer tevreden over aankoop van het product.

Kwalitatief hoogstaand , vele informatie en design is prachtig. Reeds aanbevolen en ook aangekocht , dat zegt toch ook veel.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7010 Klokradio met digitale tuner

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7010 Klokradio met digitale tuner

31/07/2018

Nederland

Nederland

buitensensor stuk

Mooie wekkerradio werkt goed Maar mijn buitensensor is stuk en nu staat de temeratuur op F wat nu

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7010 Klokradio met digitale tuner

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7010 Klokradio met digitale tuner

03/12/2015

Nederland

Nederland

De Perfecte klokradio !

[Employee of philipsglobal] We hebben deze digitale klokradio al een geruime tijd en we kunnen deze niet meer missen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7010 Klokradio met digitale tuner

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ7010 Klokradio met digitale tuner

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