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Niet meer leverbaar
AJ5300D/12
Word wakker met uw favoriete muziek
Sta opgewekt op met deze Philips AJ5300D/12-klokradio en -docking station. Dankzij de gratis Philips-app wordt u prettiger wakker en kunt u radio luisteren, terwijl het uitgangsvermogen van 4 W RMS van de set voor een krachtig, helder geluid zorgt. Dock gewoon uw iPod of iPhone.
met 30-pins aansluiting
voor iPod/iPhone
FM, tweevoudig alarm
4 W
Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPhone/iPod oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het entertainmentsysteem met dock voor een perfecte geluidskwaliteit voor uw favoriete muziek. Het dock laadt bovendien uw iPhone/iPod op tijdens het afspelen. U kunt dus van de muziek genieten zonder u zorgen te maken dat de batterij leeg raakt. Wanneer u uw draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met dock plaatst, wordt dit automatisch opgeladen.
Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.
Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeurzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.
3.1
van 5
29
Reviews & awards
dreke
02/12/2013
België
goed
zeer goed en makkelijk te bedienen product mooi design
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ5300D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ5300D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
FrankHaarlem
24/09/2012
Nederland
Geverifieerde koper
Prima product
Al een aantal wekkerradio's geprobeerd tot ik deze in een hotel tegen kwam. Alles werkt prima en ideaal in combinatie met iPhone. Model is niet goedkoop, maar volgens mij een van de beste in omloop
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ5300D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ5300D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
steve35
17/12/2015
United Kingdom
The sound quality is fantastic, the features are great.
I've had it almost one year, I needed something small but I also wanted a big quality sound. This was a great choice I have what I wanted, it's hard to believe with the quality sound it's compact enough to fit anywhere. There hasn't been a day since my purchase that I haven't been completely satisfied with my decision.
Deze review is gemaakt voor AJ5300D Alarm Clock radio for iPod/iPhone
Deze review is gemaakt voor AJ5300D Alarm Clock radio for iPod/iPhone