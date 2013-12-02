ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Productfoto voorkant
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van verpakking
  • Primaire afbeelding
  • Productfoto voorkant
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van verpakking
  • Primaire afbeelding

Niet meer leverbaar

Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

AJ5300D/12

3.1

| (29) Reviews & awards

Word wakker met uw favoriete muziek

Sta opgewekt op met deze Philips AJ5300D/12-klokradio en -docking station. Dankzij de gratis Philips-app wordt u prettiger wakker en kunt u radio luisteren, terwijl het uitgangsvermogen van 4 W RMS van de set voor een krachtig, helder geluid zorgt. Dock gewoon uw iPod of iPhone.

Bekijk alle voordelen

vanaf de iPod/iPhone of de radio

Word wakker met uw favoriete muziek

  • met 30-pins aansluiting

  • voor iPod/iPhone

  • FM, tweevoudig alarm

  • 4 W

Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen

Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen

Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPhone/iPod oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het entertainmentsysteem met dock voor een perfecte geluidskwaliteit voor uw favoriete muziek. Het dock laadt bovendien uw iPhone/iPod op tijdens het afspelen. U kunt dus van de muziek genieten zonder u zorgen te maken dat de batterij leeg raakt. Wanneer u uw draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met dock plaatst, wordt dit automatisch opgeladen.

MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Digitale FM-tuning van voorkeurzenders

Digitale FM-tuning van voorkeurzenders

Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeurzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.1

van 5

29

Reviews & awards

02/12/2013

België

België

goed

zeer goed en makkelijk te bedienen product mooi design

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ5300D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ5300D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

24/09/2012

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima product

Al een aantal wekkerradio's geprobeerd tot ik deze in een hotel tegen kwam. Alles werkt prima en ideaal in combinatie met iPhone. Model is niet goedkoop, maar volgens mij een van de beste in omloop

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ5300D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ5300D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

17/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

The sound quality is fantastic, the features are great.

I've had it almost one year, I needed something small but I also wanted a big quality sound. This was a great choice I have what I wanted, it's hard to believe with the quality sound it's compact enough to fit anywhere. There hasn't been a day since my purchase that I haven't been completely satisfied with my decision.

Deze review is gemaakt voor AJ5300D Alarm Clock radio for iPod/iPhone

Deze review is gemaakt voor AJ5300D Alarm Clock radio for iPod/iPhone

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.