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Niet meer leverbaar
AJ5030/12
Word stralend wakker
Is het niet handig als u de tijd op elk gewenst oppervlak kunt zien? De scherpte is instelbaar en u kunt de projectie ook omkeren, zodat deze altijd duidelijk leesbaar is op de muur of het plafond. Bovendien stelt de klokradio automatisch de tijd in en hebt u de keuze uit een melodie, de radio of een zoemer als wekker.
Tijdprojectie
Digitale FM-tuner
Tweevoudig alarm
Back-up voor tijd en alarm
Nu kunt u de tijd zien waar u maar wilt dankzij de projectiebuis met aanpasbare projectiehoek. U kunt de buis zowel horizontaal als verticaal nauwkeurig afstellen, zodat de tijd precies wordt weergegeven waar u wilt: op de muur, het plafond of een meubelstuk. Zonder uw hoofd te draaien weet u hoe laat het is en het ziet er gewoon geweldig uit.
De focus is eenvoudig te regelen dus de tijd wordt binnen een bereik van 1 tot 2,5 m altijd scherp geprojecteerd. Met deze klokradio hebt u altijd goed zicht op de tijd.
Deze klokradio projecteert de tijd op de muur of het plafond, daar waar u het het beste uitkomt! Dankzij de draairegeling kunt u de geprojecteerde tijd direct 180 graden draaien, zodat u deze overal in de kamer duidelijk kunt zien.
3.3
van 5
39
Reviews & awards
trein1
21/10/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Hij doet dat wat ik verwacht had
De beoordeling is voor 2 stuks, ze doen het prima, vooral als het donker is zie je hoe dan ook altijd hoe laat het is, op de klok zelf of op de muur. Mvg. Arie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ5030 Klokradio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ5030 Klokradio
DW67
10/01/2015
United Kingdom
Geverifieerde koper
Perfect Clock Radio and Alarm
Great and well thought out piece of equipment. Functions are many and easy to use
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ5030 Clock Radio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ5030 Clock Radio
geniegenial
20/05/2012
België
Simplicité d'utilisation
Simplicité d'utilisation, luminosité progressive. Complet.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ5030 Clock Radio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ5030 Clock Radio