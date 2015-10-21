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Niet meer leverbaar

Klokradio

AJ5030/12

3.3

| (39) Reviews & awards

Word stralend wakker

Is het niet handig als u de tijd op elk gewenst oppervlak kunt zien? De scherpte is instelbaar en u kunt de projectie ook omkeren, zodat deze altijd duidelijk leesbaar is op de muur of het plafond. Bovendien stelt de klokradio automatisch de tijd in en hebt u de keuze uit een melodie, de radio of een zoemer als wekker.

Bekijk alle voordelen

met tijdprojectie

Word stralend wakker

  • Tijdprojectie

  • Digitale FM-tuner

  • Tweevoudig alarm

  • Back-up voor tijd en alarm

Aanpasbare projectiehoek voor overal een duidelijke weergave

Nu kunt u de tijd zien waar u maar wilt dankzij de projectiebuis met aanpasbare projectiehoek. U kunt de buis zowel horizontaal als verticaal nauwkeurig afstellen, zodat de tijd precies wordt weergegeven waar u wilt: op de muur, het plafond of een meubelstuk. Zonder uw hoofd te draaien weet u hoe laat het is en het ziet er gewoon geweldig uit.

Aanpasbare focus voor de scherpste tijdprojectie

De focus is eenvoudig te regelen dus de tijd wordt binnen een bereik van 1 tot 2,5 m altijd scherp geprojecteerd. Met deze klokradio hebt u altijd goed zicht op de tijd.

Draairegeling om het geprojecteerde beeld om te draaien

Deze klokradio projecteert de tijd op de muur of het plafond, daar waar u het het beste uitkomt! Dankzij de draairegeling kunt u de geprojecteerde tijd direct 180 graden draaien, zodat u deze overal in de kamer duidelijk kunt zien.

Technische specificaties

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Recensies

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3.3

van 5

39

Reviews & awards

21/10/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Hij doet dat wat ik verwacht had

De beoordeling is voor 2 stuks, ze doen het prima, vooral als het donker is zie je hoe dan ook altijd hoe laat het is, op de klok zelf of op de muur. Mvg. Arie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ5030 Klokradio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ5030 Klokradio

10/01/2015

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

Perfect Clock Radio and Alarm

Great and well thought out piece of equipment. Functions are many and easy to use

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ5030 Clock Radio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ5030 Clock Radio

20/05/2012

België

België

Simplicité d'utilisation

Simplicité d'utilisation, luminosité progressive. Complet.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ5030 Clock Radio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ5030 Clock Radio

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