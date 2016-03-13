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Niet meer leverbaar

Klokradio

AJ4300B/12

2.7

| (9) Reviews & awards

Begin uw dag op uw eigen manier!

Word op het juiste tijdstip wakker met een tweevoudig alarm voor u en uw partner, met FM-voorkeurzenders zodat u beide wakker wordt met uw favoriete radioprogramma's of gewoon een zoemer. Via de meegeleverde USB-poort kunt u vrijwel elk mobiel apparaat opladen.

Bekijk alle voordelen

Begin uw dag op uw eigen manier!

  • Digitale FM-tuner

  • Tweevoudig alarm

  • Back-up voor tijd en alarm

Instelbare helderheid van het scherm voor extra comfort

Instelbare helderheid van het scherm voor extra comfort

U kunt de speeltijd van de Philips-radio eenvoudig regelen door het gewenste aantal minuten in te stellen op de digitale timer. De tijd telt automatisch terug en de radio wordt aan het eind van de sessie uitgeschakeld.

Back-upbatterij zorgt voor geheugenopslag tijdens een stroomstoring

Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake

Begin de dag goed door voorzichtig wakker te worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. Normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor om te worden gewekt door uw favoriete muziek of radiozender of door het zoemeralarm. Het alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam wakker wordt.

Technische specificaties

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Recensies

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2.7

van 5

9

Reviews & awards

2

13/03/2016

France

France

Geverifieerde koper

APPAREIL AU LOOK SYMPA

utilisation moins simple que prévisible. Esthétiquement rien à dire

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ4300B Radio-réveil

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ4300B Radio-réveil

13/03/2016

France

France

Geverifieerde koper

APPAREIL AU LOOK SYMPA

utilisation moins simple que prévisible. Esthétiquement rien à dire

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ4300B Radio-réveil

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ4300B Radio-réveil

19/02/2016

France

France

Bon Produit

Bon design appareil simple à utiliser seul bémol la radio démarre avec un volume 2 qui est un peu fort lors du réveil. 20 stations mémorisables 2 alarmes semaine weekend

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ4300B Radio-réveil

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ4300B Radio-réveil

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