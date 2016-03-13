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Niet meer leverbaar
AJ4300B/12
Begin uw dag op uw eigen manier!
Word op het juiste tijdstip wakker met een tweevoudig alarm voor u en uw partner, met FM-voorkeurzenders zodat u beide wakker wordt met uw favoriete radioprogramma's of gewoon een zoemer. Via de meegeleverde USB-poort kunt u vrijwel elk mobiel apparaat opladen.
Digitale FM-tuner
Tweevoudig alarm
Back-up voor tijd en alarm
U kunt de speeltijd van de Philips-radio eenvoudig regelen door het gewenste aantal minuten in te stellen op de digitale timer. De tijd telt automatisch terug en de radio wordt aan het eind van de sessie uitgeschakeld.
Begin de dag goed door voorzichtig wakker te worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. Normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor om te worden gewekt door uw favoriete muziek of radiozender of door het zoemeralarm. Het alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam wakker wordt.
2.7
van 5
9
Reviews & awards
papy333
13/03/2016
France
Geverifieerde koper
APPAREIL AU LOOK SYMPA
utilisation moins simple que prévisible. Esthétiquement rien à dire
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ4300B Radio-réveil
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ4300B Radio-réveil
papybruno
13/03/2016
France
Geverifieerde koper
APPAREIL AU LOOK SYMPA
utilisation moins simple que prévisible. Esthétiquement rien à dire
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ4300B Radio-réveil
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ4300B Radio-réveil
sampat
19/02/2016
France
Bon Produit
Bon design appareil simple à utiliser seul bémol la radio démarre avec un volume 2 qui est un peu fort lors du réveil. 20 stations mémorisables 2 alarmes semaine weekend
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ4300B Radio-réveil
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ4300B Radio-réveil