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Niet meer leverbaar

Klokradio met digitale tuner

AJ3650/12

4.1

| (16) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan

Projectie waar en wanneer u wilt

De projectie van deze Philips-klokradio is overdag extra helder en 's avonds zacht gedimd, waardoor de tijd, datum en animaties altijd en overal precies goed worden weergegeven. De intelligente temperatuursensoren geven de binnen- en buitentemperatuur weer.

Bekijk alle voordelen

met glasheldere projectie

Projectie waar en wanneer u wilt

  • Glasheldere tijdprojectie

Geeft tijd, datum, temperatuur en animaties weer

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Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken

Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken

Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de andere voor uw partner.

Dankzij de vooraf geïnstalleerde ontspannende muziek valt u rustig in slaap

Dankzij de vooraf geïnstalleerde ontspannende muziek valt u rustig in slaap

Ontspannen of in slaap vallen met rustgevende geluiden op de achtergrond. De Philips-klokradio bevat een aantal vooraf geïnstalleerde, ontspannende muzieknummers. U kunt kiezen uit het geluid van een regenbui, ruisende golven, spamuziek en nog veel meer om in alle rust van te genieten.

Technische specificaties

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Recensies

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4.1

van 5

16

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

3

10/11/2025

France

France

Pièce detachee

Très bon produit, ou peut on retrouver des pièces de rechange notamment la base ext qui fournissait la température ext? Merci

Deze review is gemaakt voor AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique

Datum gebruik 2023-11-10

Deze review is gemaakt voor AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique

Datum gebruik 2023-11-10

17/09/2019

France

France

Très dommage que cet excellent radio réveil ne soit plus commercialisé

Radio réveil présentant toutes les caractéristiques d’un outil quotidien très sympa même si c’est pour se réveiller : températures intérieure et extérieure pour se mettre en condition, défilement au plafond sur couleur rouge pas agressive, 2 alarmes programmables, petit pour la discrétion aussi

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique

27/02/2017

España

España

muy bueno

perfecta visibilidad en la proyeccion de los datos en la pared y agradable sonido

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3650 Radio reloj con sintonización digital

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3650 Radio reloj con sintonización digital

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